Кинокомпания Федора Бондарчука хочет засудить «Смешариков»

Недавно «Art Pictures Studio»
, основателем которой является Федор Бондарчук
, подала пять исков в суд. Требования предъявляются к студии «Смешарики»
, однако, какие именно требования – пока неизвестно. Заседания по этому делу пройдут в июле и августе этого года.
Это не первое разбирательство между компаниями. В марте «Art Pictures Studio» уже подавала иск суд на ООО «Смешарики». Тогда компания Бондарчука потребовала у «Смешариков» компенсацию в 126,7 млн рублей. Дело в том, что «Art Pictures Studio» так и не получила вознаграждение за международную дистрибуцию трех полнометражных анимационных фильмов: «Смешарики. Начало»
(2011), «Смешарики. Легенда о золотом драконе»
(2016), «Смешарики. Дежавю»
(в 2018.)
Однако ООО «Смешарики» считает, что претензии оппонентов не обоснованы.
«Требования ООО «Арт Пикчерс Студия» предъявляются к ООО «Смешарики» на территории Российской Федерации, тогда как адресованы они должны быть международному агенту, которым допущены нарушения финансовых обязательств»
, - заявили представители компании.
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