Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинокомпания Федора Бондарчука хочет засудить «Смешариков»

20 июня
2018 год

Лайфстайл >>
20 июня 2018
Недавно «Art Pictures Studio», основателем которой является Федор Бондарчук, подала пять исков в суд. Требования предъявляются к студии «Смешарики», однако, какие именно требования – пока неизвестно. Заседания по этому делу пройдут в июле и августе этого года.

Кинокомпания Федора Бондарчука хочет засудить «Смешариков»

Это не первое разбирательство между компаниями. В марте «Art Pictures Studio» уже подавала иск суд на ООО «Смешарики». Тогда компания Бондарчука потребовала у «Смешариков» компенсацию в 126,7 млн рублей. Дело в том, что «Art Pictures Studio» так и не получила вознаграждение за международную дистрибуцию трех полнометражных анимационных фильмов: «Смешарики. Начало» (2011), «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (2016), «Смешарики. Дежавю» (в 2018.)

Однако ООО «Смешарики» считает, что претензии оппонентов не обоснованы.

Кинокомпания Федора Бондарчука хочет засудить «Смешариков»

«Требования ООО «Арт Пикчерс Студия» предъявляются к ООО «Смешарики» на территории Российской Федерации, тогда как адресованы они должны быть международному агенту, которым допущены нарушения финансовых обязательств», - заявили представители компании.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост
Поиск по меткам
деньгисуд
персоны
Фёдор Бондарчук
фильмы
Смешарики. ДежавюСмешарики. Легенда о Золотом ДраконеСмешарики. Начало

фотографии >>
Кинокомпания Федора Бондарчука хочет засудить «Смешариков» фотографии
Кинокомпания Федора Бондарчука хочет засудить «Смешариков» фотографии
Кинокомпания Федора Бондарчука хочет засудить «Смешариков» фотографии
Кинокомпания Федора Бондарчука хочет засудить «Смешариков» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анастасия Гаршина
19 июня ушла из жизни актриса Анастасия Гаршина.
Юрий Ароян
19 июня ушёл из жизни актёр Юрий Ароян.
Валерий Хозяйчев
19 июня ушёл из жизни актёр Валерий Хозяйчев.
Виктор Павленко
18 июня ушёл из жизни актёр Виктор Павленко.
Александр Марьясин
16 июня ушёл из жизни актёр, музыкант Александр Марьясин.
Джаксылык Давлетов
16 июня ушёл из жизни актёр, режиссёр Джаксылык Давлетов.

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Маркус Кунце
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Николь Кидман
Мартин Ландау
Ульрих Мюэ
Эррол Флинн
Бретт Хэлси
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Ночная смена
комедия
Россия, 2018
Прощаться не будем
детектив, шпионский фильм
Россия, 2018
8 подруг Оушена
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Горы
научно-популярный фильм о природе
Австралия, 2017
Сага о чудовище. Сумерки
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Фобия
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2017
Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Суперсемейка 2
боевик, комедия, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью