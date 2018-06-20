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Семен Слепаков напишет покаянную песню после выхода России в плей-офф

20 июня
2018 год

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20 июня 2018
Накануне открытия чемпионата мира по футболу Семен Слепаков опубликовал песню, в которой высмеял российскую сборную и предложил назначить их тренером Рамзана Кадырова.

Семен Слепаков напишет покаянную песню после выхода России в плей-офф

Резкая критика футболистов не всем пришлась по вкусу, но зато песня понравилась Кадырову. В итоге Слепакову пришлось оправдываться перед своей аудиторией.

«Я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было», - написал тогда артист в Инстаграме.

После двух ошеломительных побед в матчах со сборными Саудовской Аравии и Египта стало понятно, что Россия выходит в плей-офф ЧМ-2018 впервые за 32 года.

Семен Слепаков вместе со спортивным журналистом Кириллом Дементьевым и ведущим Константином Анисимовым стал свидетелем последней победы российской сборной. В прямом эфире шоу «Вечерний Ургант» они обсуждали матч Россия-Египет, который завершился со счетом 3:1 в пользу российской сборной.

Семен Слепаков напишет покаянную песню после выхода России в плей-офф

«Если бы я имел машину времени и мог бы переместиться в будущее, этой песни никогда не было бы», - сказал Слепаков после третьего забитого мяча.

«Вот сколько мы искали позитив и вот, наконец он есть. Уже 8 голов забито, счет 3:1 и практически можно поздравлять нашу сборную с выходом в 1/8 финала. Да, может быть апокалиптический сценарий: мы проиграем Уругваю со счетом 0:66 или 0:67», - пошутил Дементьев. Но Иван Ургант оборвал его: «Не называй дьявольские цифры, ты не на том канале».

«Я больше всех верил в победу российской сборной. Шансы у нас стопроцентные выйти в 1/8. Это факт. Ребята очень круто выступают», - похвалил нашу сборную Слепаков, пообещав написать новую композицию о нашей сборной, как только команда выйдет в 1/4 финала.

Ургант в ответ предложил назвать будущую песню «Покаянная».

«Поздравляем сборную России днем рождения. На наших глазах родилась крутая команда», - заключил Слепаков после окончания матча.
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Семен Слепаков напишет покаянную песню после выхода России в плей-офф фотографии
Семен Слепаков напишет покаянную песню после выхода России в плей-офф фотографии
Семен Слепаков напишет покаянную песню после выхода России в плей-офф фотографии
Семен Слепаков напишет покаянную песню после выхода России в плей-офф фотографии
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