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Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

21 июня
2018 год

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21 июня 2018
28 июня в прокат выходит боевик «План побега 2», продолжение успешной франшизы про рабочие будни специалиста по побегам из тюрем Рэя Бреслина (Сильвестр Сталлоне). Первая часть, в которой герои Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценнегера искали бреши в охранной системе секретной тюрьмы ЦРУ, окупилась в прокате почти в три раза. Во второй части герой Сталлоне руководит побегом удаленно: трое сотрудников его фирмы один за другим угодили в суперсовременную тюрьму под говорящим названием «Аид». Чтобы помочь подопечным выбраться из этой преисподней, Брэслин собирает команду по вызволению, первым делом вербуя старого знакомого Трента ДеРосу (Дейв Батиста).

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Прежде, чем прославиться на актерском поприще (во многом благодаря роли Дракса в «Стражах галактики») Дейв Батиста занимался реслингом и смешанными единоборствами и 6 раз становился чемпионом мира в WWE.

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Поскольку реслинг - театрализованный спорт, в котором одним из важных компонентов успеха является умение работать на публику, неудивительно, что некоторым рестлерам удалось построить неплохую карьеру в Голливуде. Самый яркий пример - Дуэйн «Скала» Джонсон, дебютировавший в кино с рекордно высоким гонораром в 5,5 миллионов долларов за первую главную роль в фильме «Царь скорпионов».
И раз уж у нас в стране праздник футбола, Кино-Театр.ру решил вспомнить еще 10 профессиональных спортсменов, ставших не менее профессиональными актерами.

Джейсон Стэтэм

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Икона мачизма и бессменный герой боевиков Джейсон Стэтэм на протяжении 12 лет входил в состав британской национальной сборной по… прыжкам в воду. Дорогу в мир большого кино Стэтэму проложил режиссер Гай Ричи, сняв его в своем дебютном шедевре «Карты, деньги, два ствола». Но для этого Стэтэму, в активе которого на тот момент (помимо спортивных достижений) были всего лишь съемки в рекламе бренда Tommy Hilfiger, пришлось убедить режиссера в том, что он подходит на роль уличного мошенника. В юности Стэтэм зарабатывал уличной торговлей, продавая дешевую парфюмерию и бижутерию. Этот бесценный опыт пригодился Стэтэму на пробах: его задачей было продать Гаю Ричи какую-нибудь безделушку.



Винни Джонс

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Еще одна бесценная находка Гая Ричи - бывший футболист Винни Джонс, выступавший на позициях полузащитника и защитника в составе клубов «Лидс Юнайтед», «Уимблдон», «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Джонс ушел из профессионального спорта в возрасте 33 лет (забив за всю свою карьеру 33 гола в официальных матчах). Физические данные и репутация дебошира сделали его идеальной кандидатурой на роль лондонского бандита Большого Криса.

Микки Рурк

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Микки Рурку было 6 лет, когда его родители развелись, и мама, забрав детей в пригород Майами, нашла Микки и его брату нового «папу». Рурк взрослел на подзатыльниках от отчима и пяти сводных братьев, с которыми ему приходилось делить одну комнату. Так что у Микки довольно быстро накопилась агрессия, которую он стал выплескивать на боксерском ринге. Рурк усердно занимался боксом и мог бы преуспеть на этом поприще, если бы не полученная в 1971 году травма. Проболтавшись год без дела, Рурк по совету приятеля, принял участие в студенческой постановке по пьесе французского драматурга Жана Жене «Смертоносное бдение». Этот спектакль определил планы Микки на ближайшие десятилетия - он начал упорно заниматься в студии Ли Страсберга и ходить по кастингам, в свободное от погони за мечтой время кем только не подрабатывая.

Кристина Асмус

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

За Кристину Асмус нам всем надо сказать спасибо Наталье Орейро и сериалу «Дикий ангел», который вдохновил Кристину на то, чтобы стать актрисой. Однако в детстве родители отдали Кристину в спортивную школу «Динамо» на отделение спортивной гимнастики. Кристина посвятила гимнастике 9 лет жизни, получив разряд "кандидат в мастера спорта". Кстати, гимнастический опыт Кристине пригодился и в актерской карьере - она сыграла Светлану Хоркину в фильме «Чемпионы».

Жан-Клод Ван Дамм

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Этот список был бы неполным без бельгийского «спортивного актера» (это почти что амплуа) Жана-Клода Ван Дамма. С 10-летнего возраста Ван Дамм культивировал свое тело всеми доступными способами: занимался карате, кикбоксингом, муай-тай, кунг-фу, тхэквондо и даже классическим балетом. Среди спортивных заслуг: победа на чемпионате Европы по карате и кикбоксингу 1979 года в среднем весе среди профессионалов. Всемирную известность Ван Дамму принесла роль в фильме «Кровавый спорт», по образу и подобию которой был создан персонаж Джонни Кейджа в компьютерной игре Mortal Кombat.

Арнольд Шварценеггер

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Ирландский актер и стенд-ап комик Дилан Моран в своем шоу «Типа, обо всём» (Like, Totally) пошутил, что Арнольд Шварценеггер занял должность губернатора штата Калифорния, «просто поднимая предметы». Но если быть точным, чуть раньше по этому же самому принципу Арнольд построил кинокарьеру. Причем начал Арни с увлечения футболом, но сменил этот тактический вид спорта на бодибилдинг и посвятил все свое свободное время тренировкам. И в 1967 году в возрасте 20 лет Арнольд стал самым молодым в истории «Мистером Вселенная». А потом исполнил мечту своего детства и уехал в США, где немедленно начал сниматься в фильмах, попутно усердно пытаясь избавиться от сильного акцента.

Соня Хени

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Норвежская фигуристка Соня Хени принадлежит к пантеону олимпийских чемпионов, чей рекорд до сих пор никому не удалось побить. Став трехкратной чемпионкой в женском одиночном катании, Хени в возрасте 24 лет оставила профессиональный спорт и ушла в балет на льду. Хени впервые снялась в кино еще в 1927 году, но в историю кино Соня вошла в 1941 году благодаря роли Карен Бенсон из «Серенады солнечной долины».

Эрик Кантона

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Бывший нападающий сборной Франции и клуба «Манчестер юнайтед» Эрик Кантона на протяжении своей блестящей спортивной карьеры отличался крутым нравом и несдержанностью в речи и поступках. За что часто подвергался различным взыскательным мерам. Кантона очень любил бросать. Он бросил в адрес тренера сборной Франции Анри Мишеля обидную характеристику «мешок дерьма», а в лицо одноклубника Жана-Клода Лемульта он бросил бутсы. Но когда он в гневе запустил мячом в арбитра в 1991 году, его вызвал на ковер дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции, где ему было объявлено о дисквалификации на месяц. На что вспыльчивый Кантона, обозвав всех членов комитета идиотами и продлив, таким образом. дисквалификацию до трех месяцев, заявил, что уходит из футбола. Впрочем, Кантона продолжил свою карьеру в Англии, играя за «Манчестер Юнайтед», но и там не обошлось без «эпизодов».
Кантона дебютировал в кино еще до ухода из футбола - в 1995 году в фильме «Любовь в лугах» (1995). Впоследствии, променяв рёв трибун на съемочную площадку, Кантона добился успехов в актерской карьере, вершиной которой стала роль в фильме «В поисках Эрика», номинированном в 2009 в Каннах на «Золотую пальмовую ветвь».


Джина Карано

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

«Женское лицо смешанных единоборств ММА» Джина Карано с детства занималась баскетболом, но серьезную спортивную карьеру начала с муай-тай. Одержав 12 побед в 14 боях, Карано получила предложение принять участие в первом санкционированном женском бое по смешанным единоборствам в Неваде, после чего ее карьера (несмотря на постоянные проблемы с весом) пошла в гору. В кино Карано заманил многоликий Содерберг, предложив ей главную роль в боевике «Нокаут».

Ронда Раузи

Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами

Еще один боец MMA, медленно но верно укрепляющий свои позиции в кино - дзюдоистка Ронда Раузи. Среди большого количества спортивных достижений Ронды - бронзовая медаль по дзюдо на Олимпийских играх 2008 года. Своей развивающейся карьерой в кино Ронда, кстати, обязана Сильвестру Сталлоне - он выбрал ее на роль наемницы Луны в фильме «Неудержимые 3». Через два года Ронда появилась в фильме «Форсаж 7», сыграв начальницу охраны, а в августе текущего года Ронду можно будет увидеть в компании Марка Уолберга в боевике «22 мили».

«План побега 2» в прокате с 28 июня.

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22 милиВ поисках ЭрикаДикий ангелКарты, деньги, два стволаКровавый спортНеудержимые 3НокаутПлан побегаПлан побега 2Серенада солнечной долиныСтражи галактикиСтражи Галактики 2Форсаж 7Царь скорпионовЧемпионы

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Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами фотографии
Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами фотографии
Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами фотографии
Черный пояс по Станиславскому: Кристина Асмус, Дейв Батиста и еще 8 спортсменов, ставших актерами фотографии
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