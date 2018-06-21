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Валерия Гай Германика рассказала об алкогольной зависимости в подростковом возрасте

21 июня
2018 год

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21 июня 2018
Режиссер Валерия Гай Германика, которая стала известной после выхода на экраны скандального сериала «Школа», стала гостьей передачи «Парсуна» на телеканале «Спас». В эфире программы Валерия призналась, что ее судьба могла сложиться совсем по-другому, так как с самого детства ее окружали маргиналы.

Валерия Гай Германика рассказала об алкогольной зависимости в подростковом возрасте

По словам Германики, та картина мира, которую она передает в своих фильмах, сформировалась у нее именно из-за сложного детства.

«Если ты живешь и растешь в Строгино, видишь вокруг бухающих соседей, рецидивистов. То есть мы пили с 14 лет. Я вообще сейчас не понимаю этого. Я недавно вспомнила: как это так быть алкоголиком, не понимаю. То есть это нормально было. Вот так», - поделилась Валерия.

Режиссер придерживается мнения, что спустя много лет бессмысленно жалеть об этом.

«Ничего бы я не сказала и не изменила, потому что в предлагаемые обстоятельства не люблю играть. Зачем это надо? Я по-любому ошибусь. Я сейчас проживу еще, дай бог, там сколько-то лет, потом буду критически относиться себе пятилетней, 10-летней давности. То есть это нормально для человека. Но я рефлексирую потому, что у меня такая натура», - заявила Германика.
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Валерия Гай Германика рассказала об алкогольной зависимости в подростковом возрасте фотографии
Валерия Гай Германика рассказала об алкогольной зависимости в подростковом возрасте фотографии
Валерия Гай Германика рассказала об алкогольной зависимости в подростковом возрасте фотографии
Валерия Гай Германика рассказала об алкогольной зависимости в подростковом возрасте фотографии
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№ 1
Че Бурах   21.06.2018 - 18:21
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