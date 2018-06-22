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Ирина Безрукова не готова к новым отношениям после развода

22 июня
2018 год

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22 июня 2018
Российская актриса Ирина Безрукова, бывшая жена Сергея Безрукова, предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако недавно она дала откровенное интервью изданию «Woman’s Day», где рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Ирина Безрукова не готова к новым отношениям после развода

СМИ постоянно пытаются приписать Ирине роман с каким-либо мужчиной, однако сама она призналась, что возлюбленного у нее пока нет. После болезненного развода актриса не торопится вступать в новые отношения.

«Я пока все больше отшучиваюсь, что «кастинг открыт, рассматриваю кандидатуры», но чтобы понять, достойный человек или нет, мне нужно время. А его пока практически нет: очень много работы. Конечно, есть мужчины, готовые ухаживать. Но они же такие, им надо сразу раз - и дамки, а я не из тех женщин, которые торопятся в отношениях. Поэтому и отшучиваюсь», - сказала Ирина.

Безрукова также пожаловалась, что ее подруги постоянно пытаются найти ей мужчину.

«Подруги постоянно пытаются меня кем-то познакомить. Это так мило и занятно. Вот недавно приятельница, живущая в Америке, прислала мне в подарок специальный чехол с подсветкой для камеры на телефоне. В России такой вещицы пока нет, и она решила передать его со своим знакомым. И между тем мне сказала: «Ты к нему внимательно присмотрись». Я тронута заботой приятельницы. Но считаю, что судьбоносную встречу невозможно организовать специально. Она должна произойти сама собой», - поделилась актриса.
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Ирина Безрукова не готова к новым отношениям после развода фотографии
Ирина Безрукова не готова к новым отношениям после развода фотографии
Ирина Безрукова не готова к новым отношениям после развода фотографии
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