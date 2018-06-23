Дмитрий Брусникин встал на защиту Владимира Машкова

Не так давно новый художественный руководитель Московской театральной школы Олега Табакова
, ученик мэтра Владимир Машков принял решение не делать набор студентов в этом году
. Этот вердикт возмутил многих абитуриентов и поклонников творчества Табакова. Однако режиссер школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин
встал на защиту Машкова.
«Володя действительно приостановил новый набор и, возможно, уволил кого-то из преподавателей. Но ничего ужасного я тут не вижу. Если он взял на себя эту ответственность и этот груз, то он должен ему соответствовать. Он собирается проделать какие-то структурные изменения. Да, Володя невероятно азартный человек, широкий и размашистый. Что ж, дай бог ему справиться с собственным азартом и творить благо»
, - сказал Брусникин.
По словам режиссера, новый художественный руководитель намерен перестроить систему обучения в колледже и затем возобновить набор.
Дмитрий также добавил, что Владимир Машков очень близко общался со своим учителем. Поэтому можно сказать уверенно, что он постарается сделать все, чтобы улучшить учебное заведение.
«Думаю, у него все получится. А если нет, то кто-то другой продолжит дело. Или будет предложена другая стратегия развития колледжа. Это же государственное учреждение, и я не думаю, что государство захочет закрыть детище Табакова. Никакой трагедии нет. Поэтому надо успокоиться. Дайте человеку поработать. Может, через пару лет это будет вообще выдающийся колледж»
, - заявил Брусникин.
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