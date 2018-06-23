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Дмитрий Брусникин встал на защиту Владимира Машкова

23 июня
2018 год

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23 июня 2018
Не так давно новый художественный руководитель Московской театральной школы Олега Табакова, ученик мэтра Владимир Машков принял решение не делать набор студентов в этом году. Этот вердикт возмутил многих абитуриентов и поклонников творчества Табакова. Однако режиссер школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин встал на защиту Машкова.

Дмитрий Брусникин встал на защиту Владимира Машкова

«Володя действительно приостановил новый набор и, возможно, уволил кого-то из преподавателей. Но ничего ужасного я тут не вижу. Если он взял на себя эту ответственность и этот груз, то он должен ему соответствовать. Он собирается проделать какие-то структурные изменения. Да, Володя невероятно азартный человек, широкий и размашистый. Что ж, дай бог ему справиться с собственным азартом и творить благо», - сказал Брусникин.

По словам режиссера, новый художественный руководитель намерен перестроить систему обучения в колледже и затем возобновить набор.

Дмитрий также добавил, что Владимир Машков очень близко общался со своим учителем. Поэтому можно сказать уверенно, что он постарается сделать все, чтобы улучшить учебное заведение.

«Думаю, у него все получится. А если нет, то кто-то другой продолжит дело. Или будет предложена другая стратегия развития колледжа. Это же государственное учреждение, и я не думаю, что государство захочет закрыть детище Табакова. Никакой трагедии нет. Поэтому надо успокоиться. Дайте человеку поработать. Может, через пару лет это будет вообще выдающийся колледж», - заявил Брусникин.
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Дмитрий Брусникин встал на защиту Владимира Машкова фотографии
Дмитрий Брусникин встал на защиту Владимира Машкова фотографии
Дмитрий Брусникин встал на защиту Владимира Машкова фотографии
Дмитрий Брусникин встал на защиту Владимира Машкова фотографии
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