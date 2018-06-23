Джонни Депп рассказал о сильной депрессии после разрыва с Эмбер Херд

Джонни Депп
, недавно посетивший Россию в рамках гастролей с рок-группой «Hollywood Vampires»
, на днях дал интервью изданию Rolling Stone, где рассказал о болезненном разводе с Эмбер Херд
и прояснил несколько слухов о себе.
Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году после работы над фильмом «Ромовый дневник»
. В феврале 2015 пара сыграла свадьбу, однако уже в мае 2016 года Эмбер обвинила супруга в рукоприкладстве и подала на развод.
За три дня до этого у Джонни умерла мать, поэтому актеру было вдвойне тяжело. В интервью Депп рассказал, что после объявления Херд о разводе «пал ниже некуда».
«Следующим шагом было просто приехать куда-то с открытыми глазами и уехать с закрытыми. Я просто не мог каждый день справляться с этой болью»
.
Чтобы справиться с депрессией, актер достал старую печатную машинку и начал писать мемуары.
«По утрам я вливал в себя водку и садился за печатную машинку. Я печатал до тех пор, пока слезы не застилали мне глаза так, что я переставал видеть страницу. Я пытался понять, чем я заслужил все это, что сделал не так. Я пытался быть добрым ко всем, помогать окружающим, быть правдивым, честным. Правда - самая важная вещь для меня. И все равно случилось то, что случилось»
, - поделился Джонни.
Также в беседе с журналистами Депп поспешил прояснить несколько сплетен о нем. Актер рассказал, что слухи о его банкротстве дошли даже до его 16-летнего сына Джека.
«Моему сыну пришлось выслушивать все эти слухи о том, что его старик потерял все деньги, от детей в школе. Это неправильно»
, - отметил Джонни.
Кроме того, актера возмутили сплетни о том, что он потратил на алкогольные напитки 30 000$ (об этом писали многие зарубежные СМИ). Депп прокомментировал эти слухи в свойственной ему манере.
«Меня оскорбляет предположение, что я потратил 30 тысяч на вино. Потому что я потратил гораздо больше».
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