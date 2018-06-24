Шнур и Семен Слепаков записали новую песню про российскую сборную по футболу

Семен Слепаков исполнил обещание, данное в эфире шоу «Вечерний Ургант», и записал новую композицию про российскую сборную по футболу. Исполнить песню Семену помогли Сергей Шнуров и музыканты группировки «Ленинград».
В песне Семен от лица всех недоверчивых российских футбольных фанатов извиняется перед нашей сборной за недостаточно крепкую веру в чудо. Но не забывает упомянуть про принятые под шумок мундиаля реформы и предостеречь сборную о том, что первое же поражение обернется для спортсменов новой волной негатива.
Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.
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