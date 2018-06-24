СМИ: Брэд Питт считает благотворительную деятельность Джоли лицемерием

Затянувшийся бракоразводный процесс Брэда Питта
и Анджелины Джоли
упирается в неразрешимую проблему - распределение опеки над шестерыми детьми. До суда остается все меньше времени (он состоится 13 августа), поэтому актеры начали вести активную партизанскую войну друг против друга. Питт, год проходив в сплошном покаянии, начал потихоньку распространять слухи о своей жене, а Анджелина усердно работает над своим публичным образом королевы благотворительности. В результате новости из надежных источников про вояж Анджелины в лагерь беженцев в Ираке перемежаются желтыми сплетнями от инсайдеров.
Недавно, например, в СМИ сообщалось, что Брэд Питт не дал своего согласия на съемки их с Джоли детей в сиквеле «Малефисенты»
. По словам инсайдера, дети используются актерами в качестве пешек.
За этой новостью последовал новый выпад в адрес Джоли. Опять же некий источник сообщает, что по мнению Питта вся демонстративная благотворительная деятельность актрисы - способ подпитывать свое эго и рекламная кампания ее положительного образа. Актриса действительно зачастила в лагеря беженцев, и Питт считает, что это напрямую связано с предстоящим судом, на котором решится судьба их детей.
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