Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: Брэд Питт считает благотворительную деятельность Джоли лицемерием

24 июня
2018 год

Лайфстайл >>
24 июня 2018
Затянувшийся бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли упирается в неразрешимую проблему - распределение опеки над шестерыми детьми. До суда остается все меньше времени (он состоится 13 августа), поэтому актеры начали вести активную партизанскую войну друг против друга. Питт, год проходив в сплошном покаянии, начал потихоньку распространять слухи о своей жене, а Анджелина усердно работает над своим публичным образом королевы благотворительности. В результате новости из надежных источников про вояж Анджелины в лагерь беженцев в Ираке перемежаются желтыми сплетнями от инсайдеров.

СМИ: Брэд Питт считает благотворительную деятельность Джоли лицемерием

Недавно, например, в СМИ сообщалось, что Брэд Питт не дал своего согласия на съемки их с Джоли детей в сиквеле «Малефисенты». По словам инсайдера, дети используются актерами в качестве пешек.

За этой новостью последовал новый выпад в адрес Джоли. Опять же некий источник сообщает, что по мнению Питта вся демонстративная благотворительная деятельность актрисы - способ подпитывать свое эго и рекламная кампания ее положительного образа. Актриса действительно зачастила в лагеря беженцев, и Питт считает, что это напрямую связано с предстоящим судом, на котором решится судьба их детей.

СМИ: Брэд Питт считает благотворительную деятельность Джоли лицемерием
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джонни Депп рассказал о сильной депрессии после разрыва с Эмбер Херд
Поиск по меткам
благотворительностьдетиразвод/расставание
персоны
Анджелина ДжолиБрэд Питт
фильмы
Малефисента

фотографии >>
СМИ: Брэд Питт считает благотворительную деятельность Джоли лицемерием фотографии
СМИ: Брэд Питт считает благотворительную деятельность Джоли лицемерием фотографии
СМИ: Брэд Питт считает благотворительную деятельность Джоли лицемерием фотографии
СМИ: Брэд Питт считает благотворительную деятельность Джоли лицемерием фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Степан Мартиросян
22 июня ушёл из жизни оператор Степан Мартиросян.

День рождения >>

Артём Артемьев
Болот Бейшеналиев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Мария Шашлова
Дуилио Дель Прете
Рики Джервайс
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Лина Ромей (II)
Удо Самел
Эмма Суарес
Хенрик Таляр
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Инсомния
детектив, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
50 весенних дней
трагикомедия
Франция, 2017
Во власти стихии
боевик, драма, приключения, триллер
США, 2018
Джим Пуговка и машинист Лукас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Книжный клуб
комедия
США, 2018
Осторожно: Грамп!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Мексика, США, 2018
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
План побега 2
боевик, триллер
Китай, США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Ты водишь!
комедия, приключения
США, 2018
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Игрушки для взрослых»
Ролики фильмов

«Игрушки для взрослых»

Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.