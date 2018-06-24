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Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу

24 июня
2018 год

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24 июня 2018
23 июня звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли связали себя священными узами брака, сыграв свадьбу на родине Роуз - в Шотландии. Торжественная церемония проходила в старинной церкви в Абердиншире, неподалеку от родового замка клана Лесли. Отпраздновать этот день приехали все коллеги актеров по сериалу, в числе которых был Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.

Роуз Лесли с отцом

Роуз Лесли с отцом

Эмилия Кларк

Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу

Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу

Лиам Каннингем

Питер Динклэйдж

Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу

Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу

Роуз Лесли и Кит Харрингтон
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