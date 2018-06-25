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Шнур и Семен Слепаков записали новую песню про российскую сборную по футболу

25 июня
2018 год

Лайфстайл >>
25 июня 2018
Семен Слепаков исполнил обещание, данное в эфире шоу «Вечерний Ургант», и записал новую композицию про российскую сборную по футболу. Исполнить песню Семену помогли Сергей Шнуров и музыканты группировки «Ленинград».

Шнур и Семен Слепаков записали новую песню про российскую сборную по футболу

В песне Семен от лица всех недоверчивых российских футбольных фанатов извиняется перед нашей сборной за недостаточно крепкую веру в чудо. Но не забывает упомянуть про принятые под шумок мундиаля реформы и предостеречь сборную о том, что первое же поражение обернется для спортсменов новой волной негатива.


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Шнур и Семен Слепаков записали новую песню про российскую сборную по футболу фотографии
Шнур и Семен Слепаков записали новую песню про российскую сборную по футболу фотографии
Шнур и Семен Слепаков записали новую песню про российскую сборную по футболу фотографии
Шнур и Семен Слепаков записали новую песню про российскую сборную по футболу фотографии
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