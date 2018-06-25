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«Мой папа не мог спать с уборщицей»: Карина Мишулина прошла проверку на детекторе лжи

25 июня
2018 год

Лайфстайл >>
25 июня 2018
Дочь Спартака Мишулина Карина продолжает активно сопротивляться «новости» о том, что Тимур Еремеев ее единокровный брат. Вместо того, чтобы дать этой истории кануть в забвение, актриса добровольно решила пройти проверку на полиграфе в эфире программы «Новые русские сенсации».

«Мой папа не мог спать с уборщицей»: Карина Мишулина прошла проверку на детекторе лжи

На вопрос полиграфолога о том, знала ли Карина о романе отца с Татьяной Еремеевой, актриса ответила отрицательно, но бездушная машина показала, что она лжет. Карина объяснила неоднозначную реакцию своего организма тем, что одно лишь упоминание фамилии Еремеевых вызывает у нее стресс.

«Мой папа не мог спать с уборщицей… Я не знала Еремееву, даже в мыслях не могла предположить, что папа с ней мог лечь в кровать. Мы так рьяно, так активно идем до конца, только лишь потому, что знаем правду, потому что имеем доказательства их лжи и клеветы», - сказала Карина.

«Когда вся эта история началась, у меня была мысль, конечно, что мог быть какой-то одноразовый секс, и папа просто не знал о существовании Еремеева. Сейчас - нет. Я уверена сейчас, что он самозванец. Он вообще на него не похож».

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Тимур ЕремеевСпартак МишулинКарина Мишулина

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«Мой папа не мог спать с уборщицей»: Карина Мишулина прошла проверку на детекторе лжи фотографии
«Мой папа не мог спать с уборщицей»: Карина Мишулина прошла проверку на детекторе лжи фотографии
«Мой папа не мог спать с уборщицей»: Карина Мишулина прошла проверку на детекторе лжи фотографии
«Мой папа не мог спать с уборщицей»: Карина Мишулина прошла проверку на детекторе лжи фотографии
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обсуждение >>
№ 1
LIANA (Киев)   26.06.2018 - 00:28
Какая она смешная))) Тимур-копия Спартака Мишулина. И генетическую экспертизу проходить не надо.Всё-таки какими наивными бывают иногда женщины! И смешно, и грустно... читать далее>>
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