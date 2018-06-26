«Мне бы хотелось иметь российское гражданство»: Наталья Орейро о любви к России

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро
приехала в Россию в преддверии ЧМ-2018, чтобы представить свою песню, записанную по случаю мундиаля
и поболеть за команду родной страны на матче в Самаре. Журнал Hello! воспользовался случаем
и расспросил Наталью про ее продолжительный роман с российским фан-клубом, фаворитах на ЧМ и материнстве.
О причинах неугасающей любви российского фанклуба
«Думаю, это связано с тем, что мы вместе выросли. Вы же знаете: то, что происходит в детстве, обычно оставляет отпечаток на всю жизнь. Раньше меня ждали и встречали маленькие мальчики и девочки - я и сама была девочкой. Теперь эти подростки из 90-х, уже взрослые дяди и тети, приходят на концерты со своими детьми. И мамами - им я тоже нравлюсь. Я счастлива, что наша любовь взаимна, а привязанность крепнет из года в год, с каждым фильмом и каждой песней».
О российском гражданстве
«А что? Мне бы хотелось иметь российское гражданство! Дайте два! То есть пусть будет два! По закону, правда, придется прожить в России подряд шесть месяцев, я узнавала. Но и в этом нет особой проблемы: страна настолько большая, что полугода на исследование всех ее уголков точно не хватит»
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О фаворитах на ЧМ-2018
«У меня три любимчика - Россия, Уругвай и Аргентина. Надеюсь, кто-то из них победит».
О совмещении материнства с карьерой
«Признаюсь честно: я не из тех женщин, кто всю жизнь мечтал стать матерью. Я поняла, какое это счастье, только когда шесть лет назад родился Мерлин. И сейчас, конечно, не представляю своей жизни без него. Но я не смогла бы быть мамой-домохозяйкой, поэтому постоянно ищу баланс между профессиональной и материнской самореализацией. К счастью, моя работа - творческая, и я сама могу в какой-то степени регулировать загруженность. Мы с Мерлином проводим много времени вместе - играем, готовимся к съемкам, разыгрываем диалоги. Когда это возможно, беру его с собой на гастроли».
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