«Мой папа не мог спать с уборщицей»: Карина Мишулина прошла проверку на детекторе лжи

Дочь Спартака МишулинаКарина продолжает активно сопротивляться «новости» о том, что Тимур Еремеев ее единокровный брат. Вместо того, чтобы дать этой истории кануть в забвение, актриса добровольно решила пройти проверку на полиграфе в эфире программы «Новые русские сенсации».
На вопрос полиграфолога о том, знала ли Карина о романе отца с Татьяной Еремеевой, актриса ответила отрицательно, но бездушная машина показала, что она лжет. Карина объяснила неоднозначную реакцию своего организма тем, что одно лишь упоминание фамилии Еремеевых вызывает у нее стресс.
«Мой папа не мог спать с уборщицей… Я не знала Еремееву, даже в мыслях не могла предположить, что папа с ней мог лечь в кровать. Мы так рьяно, так активно идем до конца, только лишь потому, что знаем правду, потому что имеем доказательства их лжи и клеветы», - сказала Карина.
«Когда вся эта история началась, у меня была мысль, конечно, что мог быть какой-то одноразовый секс, и папа просто не знал о существовании Еремеева. Сейчас - нет. Я уверена сейчас, что он самозванец. Он вообще на него не похож».
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