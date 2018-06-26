«Другой команды у меня нет»: Данила Козловский поддержал российскую сборную после первого поражения

Данила Козловский
решил поддержать российскую сборную по футболу после поражения в матче с Уругваем. Новоиспеченный режиссер опубликовал в Инстаграме пост
, в котором обратился к единомышленникам - болельщикам, не унывающим после первого же поражения национальной команды.
«Пост для тех, кто верит в свою сборную и не льёт тонну говна при первом же проигрыше, как будто только этого и ждали. Да, мы проиграли. Да, Уругвайская сборная сильнее Египта и Саудовской Аравии и возможно, первый серьёзный соперник, с которым мы сталкиваемся на этом чемпионате. Но на таком турнире, как чемпионат мира нет простых соперников. Любая слабая команда способна удивлять, равно как и любой гранд может разочаровать целую нацию. И какой бы вчера не был результат, я буду болеть за свою сборную в 1/8. Куда мы кстати вышли впервые в своей новейшей истории. Буду. Другой команды у меня нет. Я вижу как пацаны пашут на поле и стараются создавать. Я вижу, как они хотят играть и выигрывать. Я вижу, как они бьются. На критику, если она конструктивная и ставит перед собой задачу разобраться, имеет право каждый. Но смешивать национальную сборную с дерьмом после проигрыша Уругваю, мне кажется, это не круто. Куда круче после вчерашнего матча объединиться и дать им понять, что МЫ С НИМИ, что вместе мы способны удивить себя и весь мир. Мы все вместе, одна команда на НАШЕМ Чемпионате Мира. Ведь другой на нашем веку может и не повториться. А вот шанс гордиться и сходить с ума от счастья, у нас по прежнему есть».
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