Кристина Асмус опровергла несколько расхожих слухов о себе

Кристина Асмус
решила развеять несколько заблуждений о себе, распространенных с помощью статьи в Википедии, и опубликовала в своем Инстаграме 10 фактов о себе
. Оказывается, актриса хотела стать в детстве ветеринаром. А в спорте ей удалось добиться более высокого разряда, чем кандидат в мастера спорта.
«10 фактов обо мне:
1. Я обожаю много есть, но постоянно сижу на строгих диетах
2. Я умею водить, но категорически не хочу за руль. Машина - мой офис, база отдыха, реп.зал..
3. В детстве я хотела стать ветеринаром
4. Я мастер спорта по спортивной гимнастике
5. Впервые я попробовала торт в 12 лет
6. Я очень мерзлявая. По мне лучше +37, чем +17
7. В этом году я оканчиваю режиссёрский факультет
8. Я никогда не красила свои волосы
9. Решительно не люблю ходить на каблуках
10. Когда я прыгаю в воду, я всегда зажимаю нос рукой»
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