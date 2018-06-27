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Марию Миронову ограбили в центре Москвы

27 июня
2018 год

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27 июня 2018
Актриса Мария Миронова стала жертвой карманников в центре Москвы, о чем она тут же сообщила своим подписчикам в Инстаграме. По словам актрисы, вечером 25 июня она отправилась из дома в банк на Смоленской-Сенной площади, чтобы зачислить на счет сумму в размере 3 000 американских долларов. По пути её незаметно обворовали - пропажу Миронова заметила только, когда пришла в банк. Актриса сразу же обратилась в полицию и написала заявление. А после опубликовала сообщение в своем Инстаграме: «Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!»

Марию Миронову ограбили в центре Москвы

Ирония тут в том, что 18 июня на Первом канале стартовал новый сериал «Садовое кольцо», в котором Миронова играет одну из главных ролей. По сюжету, героиню Мироновой грабят на Садовом кольце (после того, как похищают ее сына). Поэтому некоторые подписчики Мироновой настроены несколько скептически: есть версия, что её заявление - черный пиар сериала.
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Марию Миронову ограбили в центре Москвы фотографии
Марию Миронову ограбили в центре Москвы фотографии
Марию Миронову ограбили в центре Москвы фотографии
Марию Миронову ограбили в центре Москвы фотографии
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