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Вячеслав Манучаров удостоен звания «Заслуженный артист России»

27 июня
2018 год

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27 июня 2018
Актер Вячеслав Манучаров стал заслуженным артистом Российской Федерации. Государственную награду Манучарову лично вручил Президент Владимир Путин.

Вячеслав Манучаров удостоен звания «Заслуженный артист России»

«Сегодня важный день моей жизни! Сегодня из рук Президента я получил высокую награду – звание «Заслуженного артиста России. Для меня это большая честь и большая ответственность. Двойное счастье, что в зале в этот момент была моя любимая мама. Мама, спасибо за все!», - поделился артист.

Также Манучаров поблагодарил своего учителя Владимира Этуша, который, кстати, получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и стал полным кавалером этого ордена.

Вячеслав Манучаров удостоен звания «Заслуженный артист России»

«Мастер, спасибо Вам, что научили меня моей профессии. Я очень люблю свою Родину, верю в нее, и, надеюсь, в ближайшем будущем создать много ярких ролей в театре и кино, которые сделают зрителей еще чуточку счастливее, чуточку добрее!», - добавил Вячеслав.
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Вячеслав Манучаров удостоен звания «Заслуженный артист России» фотографии
Вячеслав Манучаров удостоен звания «Заслуженный артист России» фотографии
Вячеслав Манучаров удостоен звания «Заслуженный артист России» фотографии
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