Вячеслав Манучаров удостоен звания «Заслуженный артист России»

Актер Вячеслав Манучаров
стал заслуженным артистом Российской Федерации. Государственную награду Манучарову лично вручил Президент Владимир Путин
.
«Сегодня важный день моей жизни! Сегодня из рук Президента я получил высокую награду – звание «Заслуженного артиста России. Для меня это большая честь и большая ответственность. Двойное счастье, что в зале в этот момент была моя любимая мама. Мама, спасибо за все!»
, - поделился артист.
Также Манучаров поблагодарил своего учителя Владимира Этуша
, который, кстати, получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и стал полным кавалером этого ордена.
«Мастер, спасибо Вам, что научили меня моей профессии. Я очень люблю свою Родину, верю в нее, и, надеюсь, в ближайшем будущем создать много ярких ролей в театре и кино, которые сделают зрителей еще чуточку счастливее, чуточку добрее!»
, - добавил Вячеслав.
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