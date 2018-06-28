Состояние больного раком Эдуарда Мацаберидзе улучшилось

В мае 36-летний актер и телеведущий, звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал, что борется с раковой опухолью
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«Зачем все это выносить напоказ? Возможно, я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!»
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С тех пор Эдуард регулярно информирует своих подписчиков о продвижениях в лечении смертельного недуга. На днях Мацаберидзе объявил, что идет на поправку.
«Друзья! Доктора сказали, что динамика у меня положительная, мое лечение идет верным путем, даже молодцом назвали! Не представляете, как это радостно видеть довольного лечащего врача, особенно когда он рад не меньше тебя. Но судьба костного мозга (а он поражен и, к сожалению, не только красотой хозяина, но и раковыми клетками) пока неизвестна и обсуждаться будет только после 6-й химии! Но суть не в этом, а в том, что первые супер новости получены, и теперь, даже лежа на 4 химии, меня колбасит, но по ощущениям это переносится гораздо легче, зная, что лечение проходит правильно!», - написал актер.
Также Эдуард поблагодарил подписчиков за поддержку. По словам актера, благодаря этой поддержке он не теряет надежду.
«И ни один человек в мире не сможет меня переубедить в том, что мнение не верно, ведь я на 100% убежден, что одна треть успеха – это правильное питание, вторая - это правильное медикаментозное лечение и наконец - это ваша сумасшедшая, тотальная, ежедневная поддержка!! Повторюсь, вы заставляете меня верить только в успех, я как будто футбольная команда, которая играет матчи только на своем домашнем, забитом до отказа стадионе, с кричалками, песнями! Спасибо вам, друзья! Вы не представляете, как мне помогаете!»
, - написал актер.
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