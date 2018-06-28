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Терри Крюс в Сенате рассказал о пережитом сексуальном насилии

28 июня
2018 год

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28 июня 2018
Голливудский актер и бывший футболист Терри Крюс, узнаваемый по роли в рекламе серии продуктов «Old Spice», выступил на слушаниях юридического комитета Сената по Биллю о правах жертв преступлений на сексуальной почве, где признался, что сам стал жертвой сексуальных домогательств.

Терри Крюс в Сенате рассказал о пережитом сексуальном насилии

«Меня зовут Терри Крюс. Я актёр, писатель, бывший спортсмен, общественный деятель, и я пережил сексуальное насилие», - начал Крюс.

Актер выразил свою поддержку людям, пережившим насилие и решившимся рассказать об этом миру.

«Я бы хотел, чтобы те, кто пережили это, знали, что я верил им и поддерживал их, потому что то же самое случилось со мной. И это вдохновило меня поделиться моим собственным опытом и отрефлексировать культ токсичной маскулинности, существующий в нашем обществе».

Также Крюс признался, что был свидетелем домашнего насилия в своей семье.

«Когда я была ребёнком, я видел, как мой отец жестоко оскорбляет мою мать, используя свою силу и авторитет [главы семьи], чтобы показать свое превосходство. Я думал только о том, как ее защитить, Как я стану сильным и смогу защитить её от этого кошмара наяву. Когда я вырос, эта мысль сформировала меня как человека. Я поклялся, что никогда не стану таким, как мой отец. В глубине души я был уверен, что как мужчина я более значим, чем женщины, как защитник и символ силы – я более достоин, чем женщины, что женщины где-то ниже. Я использовал изображения женского тела и порнографию, чтобы в этом убедиться, оправдывая свою потребность в контроле», - поделился Терри.

Наконец, бывший спортсмен рассказал, как стал жертвой сексуальных домогательств со стороны некоего голливудского продюсера.

«Как мужчину, меня всю жизнь учили, что я должен управлять миром. Я использовал власть, влияние и контроль, чтобы доминировать в любой ситуации: от футбольного поля до съемочной площадки. Даже в собственном доме, с женой и детьми. И вот в 2016-м году, на вечеринке, где я был с женой, я пережил сексуальное насилие от успешного голливудского агента. Это длилось несколько минут, но он довольно эффективно сообщил мне, держа мои гениталии у себя в руке, что у него власть, что он контролирует ситуацию. Вот так токсичная маскулинность проникает в культуру».

«Когда я рассказывал эту историю, мне снова и снова возражали, что это никакое не насилие, а просто шутка, грубый юмор. Но я могу сказать: что для одного – грубый юмор, для другого – унижение», - заключил Крюс.

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Терри Крюс в Сенате рассказал о пережитом сексуальном насилии фотографии
Терри Крюс в Сенате рассказал о пережитом сексуальном насилии фотографии
Терри Крюс в Сенате рассказал о пережитом сексуальном насилии фотографии
Терри Крюс в Сенате рассказал о пережитом сексуальном насилии фотографии
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