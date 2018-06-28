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«Вы приносите страдания и разъединение»: Дэвид Линч обратился к Дональду Трампу

28 июня
2018 год

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28 июня 2018
На прошлой неделе в британской газете «The Guardian» было опубликовано интервью с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. В ходе беседы с изданием он высказал мнение о своих режиссерских киноработах и рассказал о личной жизни. Зашел разговор и о политике.

«Вы приносите страдания и разъединение»: Дэвид Линч обратился к Дональду Трампу

«Я не очень увлекаюсь политикой, но мне нравится быть свободным и делать то, что хочется», - высказался Линч.

Режиссер отметил, что от политики Дональда Трампа у него сложилось двойственное впечатление.

«Он может войти в историю как один из величайших президентов - потому что он умудрился все очень сильно разрушить. Ему невозможно противостоять с помощью доводов разума».

По мнению Линча, сам Трамп сделал мало хорошего для Америки, зато проложил путь в политику другим аутсайдерам.

«Наши так называемые лидеры не способны повести страну в будущее и вообще с чем-то справиться. Они как дети. И на примере Трампа это очень видно», - сказал режиссер.

На следующий день правый сайт «Breitbart» опубликовал часть интервью Дэвида Линча. Ту, где он высказывается о политике Дональда Трампа. Причем, одна из цитат была вырвана из контекста и вынесена в заголовок: «Режиссер Дэвид Линч: Трамп «может войти в историю как один из величайших президентов».

В статье «Breitbart» написал, что Линч восхищается Президентом, потому что тот встряхнул политический истеблишмент. Этот «факт» подкрепляется некоторыми цитатами из интервью. Однако главную фразу режиссера – о том, что у Линча к Трампу двойственное отношение – издание решило у себя не публиковать.

По словам представителя Белого дома, Дональд Трамп пришел в восторг от «переписанной» статьи и опубликовал ссылку на нее у себя в Твиттере. А во время деловой поездки в Южную Каролину Президент зачитал статью «Breitbart» со сцены, чем сорвал овации.

Дэвид Линч, увидев все это, поспешил опубликовать в Фейсбуке обращение к Трампу и прояснить ситуацию.

«Дорогой мистер президент. Я видел, что вы ретвитнули статью «Breitbart» c заголовком «Режиссер Дэвид Линч: Трамп «может войти в историю как один из величайших президентов». Было бы здорово, если бы мы с вами смогли встретиться и поговорить. Эта цитата проделала длинный путь, была несколько изъята из контекста и требует некоторого объяснения», - говорится в обращении Линча.

Режиссер пояснил, что у Трампа не будет никакого шанса стать «великим президентом», если он продолжит в том же духе.

«Это будет очень печально для вас — и для страны. Вы приносите страдания и разъединение», - написал Дэвид.

«Направьте наш корабль к светлому будущему для всех, и тогда вы сможете объединить страну, а ваша душа запоет, — посоветовал режиссер президенту. — Под великим руководством любящего правителя никто не пострадает — а лишь выиграет. Надеюсь, вы подумаете об этом и воспримете мои слова близко к сердцу».

В заключение он посоветовал Трампу начать относиться к людям так, как он хотел бы, чтобы относились к нему.
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«Вы приносите страдания и разъединение»: Дэвид Линч обратился к Дональду Трампу фотографии
«Вы приносите страдания и разъединение»: Дэвид Линч обратился к Дональду Трампу фотографии
«Вы приносите страдания и разъединение»: Дэвид Линч обратился к Дональду Трампу фотографии
«Вы приносите страдания и разъединение»: Дэвид Линч обратился к Дональду Трампу фотографии
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