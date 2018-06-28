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Саша Бортич разводится с мужем

28 июня
2018 год

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28 июня 2018
Личная жизнь 23-летней Саши Бортич пока что не становилась достоянием общественности. Поэтому для многих известие о том, что Саша была замужем за Вячеславом Воронцовым (aka Mezza), стало откровением. В особенности, если учитывать обстоятельства раскрытия этой тайны - на днях стало известно о том, что Саша разводится с мужем. Инициатором расставания стала актриса, подавшая заявление на развод в начале июня.

Mezza и Бортич

Саша и Вячеслав познакомились осенью 2016 года на одном из светских раутов. До этого Саша встречалась со своим экранным супругом из «Полицейского с Рублевки» Ильей Маланиным.
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Саша Бортич разводится с мужем фотографии
Саша Бортич разводится с мужем фотографии
Саша Бортич разводится с мужем фотографии
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