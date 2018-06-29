Рон Перлман рассказал, как незаметно унизил Харви Вайнштейна

Голливудский актер Рон Перлман
, исполнивший главную роль в фильмах про Хеллбоя
рассказал в Твиттере о своих мелких пакостях. Однажды Перлман узнал, что ему предстоит поприветствовать продюсера Харви Вайнштейна
. Тогда перед рукопожатием он решил экстренно отлучится в туалет.
«Я когда-нибудь рассказывал вам о том, как Харви Вайнштейн сказал мне обязательно пожать ему руку на благотворительном мероприятии, и я пошел в уборную, обоссал всю руку, а потом сразу отправился к нему на сцену? Вспоминаю об этом каждый раз, когда маленький Донни (президент США Дональд Трамп) открывает упаковку KFC»
, — написал актер.
В последнем предложении Перлман намекнул на дружбу Трампа и Вайнштейна. Кто знает – может, после этого продюсер пожал руку именно ему.
Далеко не все «читатели» актера оценили его шалость. Весьма ироничный комментарий оставила колумнистка Рита Панахи
.
«Я убеждена, что женщины, которых Вайнштейн терроризировал, преисполнены благодарности за то, что ты поссал себе на руку вместо обличения его изнасилований. Настоящий герой»
, - написала она.
В похожей манере по поводу поступка Рона Перлмана высказался даже Дональд Трамп-младший
, сын президента США. Актер ответил ему, что он сделал это из-за личной неприязни к Вайнштейну задолго до секс-скандала.
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