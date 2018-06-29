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Рон Перлман рассказал, как незаметно унизил Харви Вайнштейна

29 июня
2018 год

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29 июня 2018
Голливудский актер Рон Перлман, исполнивший главную роль в фильмах про Хеллбоя рассказал в Твиттере о своих мелких пакостях. Однажды Перлман узнал, что ему предстоит поприветствовать продюсера Харви Вайнштейна. Тогда перед рукопожатием он решил экстренно отлучится в туалет.

Рон Перлман рассказал, как незаметно унизил Харви Вайнштейна

«Я когда-нибудь рассказывал вам о том, как Харви Вайнштейн сказал мне обязательно пожать ему руку на благотворительном мероприятии, и я пошел в уборную, обоссал всю руку, а потом сразу отправился к нему на сцену? Вспоминаю об этом каждый раз, когда маленький Донни (президент США Дональд Трамп) открывает упаковку KFC», — написал актер.

В последнем предложении Перлман намекнул на дружбу Трампа и Вайнштейна. Кто знает – может, после этого продюсер пожал руку именно ему.

Далеко не все «читатели» актера оценили его шалость. Весьма ироничный комментарий оставила колумнистка Рита Панахи.

«Я убеждена, что женщины, которых Вайнштейн терроризировал, преисполнены благодарности за то, что ты поссал себе на руку вместо обличения его изнасилований. Настоящий герой», - написала она.

В похожей манере по поводу поступка Рона Перлмана высказался даже Дональд Трамп-младший, сын президента США. Актер ответил ему, что он сделал это из-за личной неприязни к Вайнштейну задолго до секс-скандала.
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Рон Перлман рассказал, как незаметно унизил Харви Вайнштейна фотографии
Рон Перлман рассказал, как незаметно унизил Харви Вайнштейна фотографии
Рон Перлман рассказал, как незаметно унизил Харви Вайнштейна фотографии
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