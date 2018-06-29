Сборная Исландии посетила ростовский кинотеатр перед решающим матчем на ЧМ-2018

На днях у сборной Исландии состоялась решающая игра за выход из группы на чемпионате мира. Чтобы снять нервное напряжение, футболисты решили сходить в кино. Ростовский кинотеатр «Большой» устроил им предпремьерный показ фильма-катастрофы «Во власти стихии»
режиссера исландского происхождения Бальтасара Кормакура
.
В российский прокат фильм вышел 28 июня. Однако футболисты из Исландии попросили компанию «Вольга», которая занимается кинопрокатом в России, показать фильм за день до решающего матча за выход в плей-офф.
«Мы согласились и предоставили копию фильма киноцентру «Большой» в Ростове-на-Дону. Была показана оригинальная версия картины на английском языке»
, – рассказал представитель компании «Вольга».
Хотя исландцы не вышли из группы, зато первыми насладились историей о сильных духом людях, которые бросают вызов стихии.
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