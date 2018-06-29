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Сергей Ершов станет водилой-разводилой

29 июня
2018 год

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29 июня 2018
Сергей Ершов, известный по сериалу «Реальные пацаны» и шоу «Уральские пельмени», станет пранкером в новом шоу «Водила-разводила» на телеканале «Че». Актер притворится водителем такси и будет втягивать своих пассажиров в безумные авантюры.

Сергей Ершов станет водилой-разводилой

Так, герои шоу - обычные пассажиры такси - оказываются в эпицентре невообразимых историй и становятся жертвами беспощадных розыгрышей, подстроенных ведущим и съемочной группой.

«Идея проекта родилась очень просто. Хотелось сделать пранк-шоу, мы долго думали, каким оно должно быть. А потом я рассказал о том, как когда-то подрабатывал таксистом, «бомбил» на своей вишневой восьмерке. Так и появился «Водила-Разводила». У нас было много интересных разводов, но самой запоминающейся была история с продажей человеческих органов. Мы развели одну девушку. Было очень натурально: с агентами ФСБ, с заброшенной больницей, с врачом-профессором с кровавыми рукавами. Мы даже боялись, что девушке будет плохо. Но она оказалась большая молодец! Так что смотрите и увидите все сами!», - поделился Сергей Ершов.

Премьера шоу «Водила-разводила» состоится 2 июля в 9.00 на «Че».
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Сергей Ершов станет водилой-разводилой фотографии
Сергей Ершов станет водилой-разводилой фотографии
Сергей Ершов станет водилой-разводилой фотографии
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