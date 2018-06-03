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Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани раccтавания

3 июня
2018 год

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3 июня 2018
На днях в СМИ просочилась информация о том, что брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного трещит по швам. Актеры решили не дожидаться невероятных результатов народного мифотворчества, и сами прокомментировали слухи в соцсетях.

Агата призналась, что слухи отчасти правдоподобны:

«Дорогие друзья.. все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно.. большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами».

После чего, судя по тому же Инстаграму, отправилась в родную Ригу.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани раccтавания

День спустя и Павел нарушил молчание (видимо, начитавшись и наслушавшись небылиц о своей личной жизни), выйдя в эфир с гневным сообщением в Инстаграме:

«Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек,так что засуньте догадки и неуважительные высказывания себе в зад. Все, что касается наших отношений, относится только к нам двоим. Долго не хотел писать ничего по этому поводу, так как считаю, что Личная жизнь - это все таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. ВСЕМ СПАСИБО за понимание!!»
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Агата МуцениецеПавел Прилучный

фотографии >>
Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани раccтавания фотографии
Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани раccтавания фотографии
Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани раccтавания фотографии
Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани раccтавания фотографии
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№ 2
Oops-Top (Липецкая область)   3.06.2018 - 20:26
№1 Совет-Да-Привет, а я не соглашусь, мне например и ее киноработы без Павла наблюдать интересно читать далее>>
№ 1
Совет-Да-Привет   3.06.2018 - 19:48
Агата без Прилучного только в домохозяйки. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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