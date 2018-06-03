Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани раccтавания

На днях в СМИ просочилась информация о том, что брак Агаты Муцениеце
и Павла Прилучного
трещит по швам. Актеры решили не дожидаться невероятных результатов народного мифотворчества, и сами прокомментировали слухи в соцсетях.
Агата призналась, что слухи отчасти правдоподобны
:
«Дорогие друзья.. все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно.. большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами».
После чего, судя по тому же Инстаграму, отправилась в родную Ригу.
День спустя и Павел нарушил молчание (видимо, начитавшись и наслушавшись небылиц о своей личной жизни), выйдя в эфир с гневным сообщением в Инстаграме
:
«Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек,так что засуньте догадки и неуважительные высказывания себе в зад. Все, что касается наших отношений, относится только к нам двоим. Долго не хотел писать ничего по этому поводу, так как считаю, что Личная жизнь - это все таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. ВСЕМ СПАСИБО за понимание!!»
обсуждение >>