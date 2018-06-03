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Бенедикт Камбербэтч спас курьера от четырех грабителей

3 июня
2018 год

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3 июня 2018
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям Шерлока Холмса в сериале «Шерлок» и Доктора Стрэнджа из многотомной вселенной Марвел, спас курьера от четырех грабителей на улице Лондона. Что характерно, инцидент произошел неподалеку от Бейкер - стрит - улицы, прославившейся благодаря Шерлоку Холмсу.

Бенедикт Камбербэтч спас курьера от четырех грабителей

По сообщению британских СМИ, Камбербэтч стал свидетелем нападения, проезжая мимо на такси вместе с супругой. Грабители напали на несчастного курьера сервиса доставки еды Deliveroo, ударив его бутылкой по голове. Камбербэтч выбежал из машины и на пару с водителем такси вмешался в потасовку, оттащив правонарушителей от их жертвы.

Грабителям удалось скрыться до приезда полиции, зато курьер здоров, и ему даже не понадобилась госпитализация. Водитель такси Мануэль Диас с радостью рассказывает прессе, какой молодец Камбербэтч, и как повезло курьеру.

«Все это выглядело немного сюрреалистично. Шерлок Холмс, отбивающийся от четверых нападавших за углом от Бейкер-стрит. Они пытались ударить его, но он защищался и оттолкнул их. Он не пострадал. Я думаю, что они узнали, что это был Бенедикт, и убежали. Тогда актер помог жертве грабителей подняться и спросил, как он себя чувствует. И когда тот ответил, что в порядке, Бенедикт просто обнял его. Не знаю, что бы было с этим парнем, если бы не Бенедикт. Он настоящий супергерой!»
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Бенедикт Камбербэтч спас курьера от четырех грабителей фотографии
Бенедикт Камбербэтч спас курьера от четырех грабителей фотографии
Бенедикт Камбербэтч спас курьера от четырех грабителей фотографии
Бенедикт Камбербэтч спас курьера от четырех грабителей фотографии
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