Бенедикт Камбербэтч спас курьера от четырех грабителей

Британский актер Бенедикт Камбербэтч
, известный по ролям Шерлока Холмса в сериале «Шерлок»
и Доктора Стрэнджа
из многотомной вселенной Марвел, спас курьера от четырех грабителей на улице Лондона. Что характерно, инцидент произошел неподалеку от Бейкер - стрит - улицы, прославившейся благодаря Шерлоку Холмсу.
По сообщению британских СМИ, Камбербэтч стал свидетелем нападения, проезжая мимо на такси вместе с супругой. Грабители напали на несчастного курьера сервиса доставки еды Deliveroo, ударив его бутылкой по голове. Камбербэтч выбежал из машины и на пару с водителем такси вмешался в потасовку, оттащив правонарушителей от их жертвы.
Грабителям удалось скрыться до приезда полиции, зато курьер здоров, и ему даже не понадобилась госпитализация. Водитель такси Мануэль Диас с радостью рассказывает прессе, какой молодец Камбербэтч, и как повезло курьеру.
«Все это выглядело немного сюрреалистично. Шерлок Холмс, отбивающийся от четверых нападавших за углом от Бейкер-стрит. Они пытались ударить его, но он защищался и оттолкнул их. Он не пострадал. Я думаю, что они узнали, что это был Бенедикт, и убежали. Тогда актер помог жертве грабителей подняться и спросил, как он себя чувствует. И когда тот ответил, что в порядке, Бенедикт просто обнял его. Не знаю, что бы было с этим парнем, если бы не Бенедикт. Он настоящий супергерой!»
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