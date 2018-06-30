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Скарлетт Йоханссон оказалась в списке кандидатур на роль девушки Тома Круза

30 июня
2018 год

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30 июня 2018
Как известно, Том Круз является последователем саентологии - религиозного течения, ориентированного на людей, стремящихся к карьере и успеху. Брендан Тай, который назвал себя бывшим членом команды сайентологов, функционировавшей под предводительством Круза, раскрыл интересную подробность из жизни актера.

Скарлетт Йоханссон оказалась в списке кандидатур на роль девушки Тома Круза

Он поведал, что когда Том Круз и Николь Кидман расстались, актеру предоставили список кандидатур, которые прошли кастинг, чтобы стать его любимой женщиной. Но что самое интересное, среди этих девушек была и голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.

Эта информация возмутила Йоханссон. В ответ она заявила, что участвовать в кастинге на роль чьей-то девушки (даже если это Том Круз) - крайне оскорбительно.

«Сама идея прослушивания для того, чтобы вступить в отношения, очень унизительна. Я отказываюсь от того, чтобы кто-то распространял идею о том, что я недостаточно порядочна, чтобы самой выбрать себе кого-нибудь подходящего. Только такой человек, как Брендан Тай, мог придумать эту сумасшедшую историю», - сказала Скарлетт.

Церковь отрицает слова Брендана Тая, говоря о том, что у него не было доступа к документам Круза и его заявления преувеличены. Сам актер пока никак не прокомментировал данную ситуацию.

Но Тай не первый кто заговорил о списке претенденток на роль девушки Тома Круза - эта информация появилась несколько лет назад от других бывших членов Церкви. В документальном фильме Алекса Гибни «Наваждение» один из бывших последователей саентологии признался, что многое сделал для разрыва Кидман и Круза (Кидман отдаляла Круза от саентологов, последним это не нравилось и они решили поссорить актеров).

Когда саентологам, наконец, удалось “освободить” Круза от Николь, они принялись искать ему подходящую невесту. Одной из кандидаток стала актриса Назанин Бониади, известная по сериалу «Родина».
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Скарлетт Йоханссон оказалась в списке кандидатур на роль девушки Тома Круза фотографии
Скарлетт Йоханссон оказалась в списке кандидатур на роль девушки Тома Круза фотографии
Скарлетт Йоханссон оказалась в списке кандидатур на роль девушки Тома Круза фотографии
Скарлетт Йоханссон оказалась в списке кандидатур на роль девушки Тома Круза фотографии
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