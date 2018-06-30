Ивана Урганта задела шутка Семена Слепакова про «Прожекторперисхилтон»

«Лига плохих шуток» - YouTube-шоу в формате юмористического батла, в котором уже успели поучаствовать Филипп Киркоров, Гарик Харламов, L'One и Иван Дорн. Героями очередного выпуска стали Иван Ургант и Семен Слепаков.
За шесть минут ведущему и шоумену нужно было заработать как можно больше очков, рассмешив оппонента с помощью жестокого и под час откровенно глупого юмора. Ничего необычного - герои шутили про знаменитостей и их деятельность. Но одна шутка, очевидно, задела Ивана Урганта.
«Как в Останкино Найти студию «Прожекторперисхилтон»?», - спросил Слепаков.
Ургант пожал плечами, шоумен продолжил шутку: «По запаху мочи».
«Мда... Тебе самому неловко было это говорить сейчас», - выразил недовольство телеведущий.
Слепаков согласился, что шутка была жестковата: «Да-да, я же там тоже бывал».
Кстати, стоит отметить, что Ургант продолжает болеть за российскую сборную, ведь он не сбрил «усы надежды».
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