Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ивана Урганта задела шутка Семена Слепакова про «Прожекторперисхилтон»

30 июня
2018 год

Лайфстайл >>
30 июня 2018
«Лига плохих шуток» - YouTube-шоу в формате юмористического батла, в котором уже успели поучаствовать Филипп Киркоров, Гарик Харламов, L'One и Иван Дорн. Героями очередного выпуска стали Иван Ургант и Семен Слепаков.

Ивана Урганта задела шутка Семена Слепакова про «Прожекторперисхилтон»

За шесть минут ведущему и шоумену нужно было заработать как можно больше очков, рассмешив оппонента с помощью жестокого и под час откровенно глупого юмора. Ничего необычного - герои шутили про знаменитостей и их деятельность. Но одна шутка, очевидно, задела Ивана Урганта.

«Как в Останкино Найти студию «Прожекторперисхилтон»?», - спросил Слепаков.

Ургант пожал плечами, шоумен продолжил шутку: «По запаху мочи».

«Мда... Тебе самому неловко было это говорить сейчас», - выразил недовольство телеведущий.

Слепаков согласился, что шутка была жестковата: «Да-да, я же там тоже бывал».

Кстати, стоит отметить, что Ургант продолжает болеть за российскую сборную, ведь он не сбрил «усы надежды».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Семен Слепаков напишет покаянную песню после выхода России в плей-офф
Поиск по меткам
интернеттелешоу
персоны
Семён СлепаковИван Ургант

фотографии >>
Ивана Урганта задела шутка Семена Слепакова про «Прожекторперисхилтон» фотографии
Ивана Урганта задела шутка Семена Слепакова про «Прожекторперисхилтон» фотографии
Ивана Урганта задела шутка Семена Слепакова про «Прожекторперисхилтон» фотографии
Ивана Урганта задела шутка Семена Слепакова про «Прожекторперисхилтон» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Андрей Дементьев
26 июня ушёл из жизни поэт Андрей Дементьев.
Хусан Шарипов
25 июня ушёл из жизни актёр Хусан Шарипов.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Елизавета Карнаух
Иван Макаревич
Сергей Насибов
Анастасия Немоляева
Ангелина Притуманова
Инна Ульянова
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Марцин Перхуць
Моника Поттер
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Кто украл Banksy
арт-хаус, комедия
Италия, 2018
Книжный клуб
комедия
США, 2018
Инсомния
детектив, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
50 весенних дней
трагикомедия
Франция, 2017
Во власти стихии
боевик, драма, приключения, триллер
США, 2018
Джим Пуговка и машинист Лукас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Осторожно: Грамп!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Мексика, США, 2018
План побега 2
боевик, триллер
Китай, США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Ты водишь!
комедия, приключения
США, 2018
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, США, 2018
Хот-Дог
боевик, комедия
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью