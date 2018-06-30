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Даррен Аронофски в Москве сходил на футбол и балет

30 июня
2018 год

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30 июня 2018
Среди неисчислимого количества любителей футбола со всего мира оказался голливудский режиссер Даррен Аронофски. Недавно он приехал в Москву и успел уже не только сходить на игру, но и посетить Большой театр, где посмотрел нашумевший балет «Нуреев».

Даррен Аронофски в Москве сходил на футбол и балет

«Браво! Я только что видел «Нуреева» Кирилла Серебренникова. Это был один из лучших балетов, который я видел за последние годы. Пожалуйста, привезите это представление в Нью-Йорк. Вы сделаете много людей счастливыми», - поделился впечатлениями режиссер на своей странице в Фейсбуке.

Комплимент в адрес постановки Кирилла Серебренникова Даррен написал на русском языке. Кстати, Аронофски в интервью не раз заявлял, что имеет русские корни. По словам режиссера, его бабушка и дедушка родом из России, поэтому он не может не любить эту страну.

Похвалы от Аронофски удостоился не только Серебренников, но и Игорь Верник, который исполняет одну из ключевых ролей в балете «Нуреев».

Даррен Аронофски в Москве сходил на футбол и балет

Новостью для всех стало увлечение режиссера футболом. На матче Бразилия-Сербия, который проходил в столице, Даррен был запечатлен в фанатской футболке бразильской сборной.
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Даррен Аронофски в Москве сходил на футбол и балет фотографии
Даррен Аронофски в Москве сходил на футбол и балет фотографии
Даррен Аронофски в Москве сходил на футбол и балет фотографии
Даррен Аронофски в Москве сходил на футбол и балет фотографии
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