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Юлия Пересильд объяснила, почему не хочет замуж за Алексея Учителя

30 июня
2018 год

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30 июня 2018
Год назад Алексей Учитель и Юлия Пересильд вышли из сумрака сплетен и официально подтвердили свои длительные отношения, результатом которых стали две дочери. Но актриса не спешит замуж:

«У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах, были в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но к счастью не имеет отношения. Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас, конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний у меня ничего не осталось. Может когда-нибудь мое отношение изменится. Посмотрим. Жизнь долгая, разная, неожиданная», — говорит Юлия.

Юлия Пересильд объяснила, почему не хочет замуж за Алексея Учителя

В интервью для ok-magazine.ru Юлия рассказала о своем нежелании завоевывать Голливуд:

«Бывают предложения вроде небольших ролей – ролей русских проституток. Типа мелькнуть. Не могу сказать, что как только мне пишет «Голливуд», я бросаю всё и куда-то еду. Я не планирую его завоевывать. В Голливуде есть хорошие режиссеры, а есть не очень. И вообще, это не вопрос Голливуда, это вопрос встреч с талантливыми людьми. Если бы Люк Бессон, который однажды мне вручал приз в Пекине за лучшую главную роль в фильме «Битва за Севастополь», предложил мне у него сняться... Если бы Павел Павликовский предложил мне роль, Андрей Звягинцев… Я бы мечтала пересечься с этими режиссерами».

Юлия Пересильд объяснила, почему не хочет замуж за Алексея Учителя
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фильмы
Битва за Севастополь

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Юлия Пересильд объяснила, почему не хочет замуж за Алексея Учителя фотографии
Юлия Пересильд объяснила, почему не хочет замуж за Алексея Учителя фотографии
Юлия Пересильд объяснила, почему не хочет замуж за Алексея Учителя фотографии
Юлия Пересильд объяснила, почему не хочет замуж за Алексея Учителя фотографии
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№ 1
Т-татьян@   30.06.2018 - 15:46
Какой замуж? Хочется спросить: зачем она связалась с режиссером, годящимся ей в отцы? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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