Алексей Серебряков рассказал, почему ушел из проекта Сарика Андреасяна после двух дней съемок

На прошедшем фестивале «Кинотавр» состоялась премьера фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги»
, в котором Алексей Серебряков
сыграл одну из главных ролей. По случаю премьеры актер дал интервью корреспонденту ТАСС
, в котором, среди прочего, рассказал о причинах ухода из нового проекта Сарика Андреасяна
и о скандальном интервью с Дудем.
Алексей должен был сниматься в новом фантастическом фильме Никиты Аргунова «Кома»
, который продюсирует всеядный Сарик Андреасян. Однако Алексей ушел из проекта после двух дней съемок.
«Я отказался от участия в этом проекте. Я снялся два дня и потом вынужден был извиниться и отказаться, потому что все это вызывало у меня большие сомнения, и по срокам мне совсем не подходило.
Что с ним происходит — я не в курсе, честно. Я снимался два дня, это было, по-моему, два года назад. После этого меня держали на коротком поводке, из-за этого я вынужден был отказываться от других проектов. В общем, они поступили не очень корректно по отношению ко мне».
Серебряков нечасто дает интервью, и почти все они привязаны к определенному инфоповоду. Однако его появление в шоу Юрия Дудя
не было обусловлено никаким инфоповодом, и в итоге выродилось в целый скандал
. Серебряков объяснил, что побудило его принять участие в этой беседе:
«Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным. Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем».
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