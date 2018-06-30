Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Серебряков рассказал, почему ушел из проекта Сарика Андреасяна после двух дней съемок

30 июня
2018 год

Лайфстайл >>
30 июня 2018
На прошедшем фестивале «Кинотавр» состоялась премьера фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги», в котором Алексей Серебряков сыграл одну из главных ролей. По случаю премьеры актер дал интервью корреспонденту ТАСС, в котором, среди прочего, рассказал о причинах ухода из нового проекта Сарика Андреасяна и о скандальном интервью с Дудем.

Алексей Серебряков рассказал, почему ушел из проекта Сарика Андреасяна после двух дней съемок

Алексей должен был сниматься в новом фантастическом фильме Никиты Аргунова «Кома», который продюсирует всеядный Сарик Андреасян. Однако Алексей ушел из проекта после двух дней съемок.

«Я отказался от участия в этом проекте. Я снялся два дня и потом вынужден был извиниться и отказаться, потому что все это вызывало у меня большие сомнения, и по срокам мне совсем не подходило.

Что с ним происходит — я не в курсе, честно. Я снимался два дня, это было, по-моему, два года назад. После этого меня держали на коротком поводке, из-за этого я вынужден был отказываться от других проектов. В общем, они поступили не очень корректно по отношению ко мне».

Серебряков нечасто дает интервью, и почти все они привязаны к определенному инфоповоду. Однако его появление в шоу Юрия Дудя не было обусловлено никаким инфоповодом, и в итоге выродилось в целый скандал. Серебряков объяснил, что побудило его принять участие в этой беседе:

«Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным. Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Алексей Серебряков рассказал о своих приемных сыновьях и о национальной идее

Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

«Могут и в морду дать»: Лия Ахеджакова встала на сторону Серебрякова
персоны
Сарик АндреасянНикита АргуновСергей ЛивневАлексей Серебряков
фильмы
Ван ГогиКома

фотографии >>
Алексей Серебряков рассказал, почему ушел из проекта Сарика Андреасяна после двух дней съемок фотографии
Алексей Серебряков рассказал, почему ушел из проекта Сарика Андреасяна после двух дней съемок фотографии
Алексей Серебряков рассказал, почему ушел из проекта Сарика Андреасяна после двух дней съемок фотографии
Алексей Серебряков рассказал, почему ушел из проекта Сарика Андреасяна после двух дней съемок фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Андрей Дементьев
26 июня ушёл из жизни поэт Андрей Дементьев.
Хусан Шарипов
25 июня ушёл из жизни актёр Хусан Шарипов.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Елизавета Карнаух
Иван Макаревич
Сергей Насибов
Анастасия Немоляева
Ангелина Притуманова
Инна Ульянова
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Марцин Перхуць
Моника Поттер
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Кто украл Banksy
арт-хаус, комедия
Италия, 2018
Книжный клуб
комедия
США, 2018
Инсомния
детектив, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
50 весенних дней
трагикомедия
Франция, 2017
Во власти стихии
боевик, драма, приключения, триллер
США, 2018
Джим Пуговка и машинист Лукас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Осторожно: Грамп!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Мексика, США, 2018
План побега 2
боевик, триллер
Китай, США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Ты водишь!
комедия, приключения
США, 2018
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, США, 2018
Хот-Дог
боевик, комедия
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью