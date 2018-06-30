Сьюзан Сарандон арестована за выступление против Трампа

71-летнюю актрису Сьюзен Сарандон
арестовали во время акции протеста против антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом актриса сообщила в своем Твиттере:
«Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться».
Женский марш, в котором актриса приняла участие в Вашингтоне, был направлен против разъединения семей мигрантов.
Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в нелегальном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Потом несовершеннолетних могут отправить к американским родственникам в США или в приюты.
В середине марта Трамп предложил отправлять разлученных с семьей мексиканских детей на военные базы в Техасе и Арканзасе. Отмечалось, что это станет очередным шагом в политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам, которые пытаются пересечь границу.
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