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Сьюзан Сарандон арестована за выступление против Трампа

30 июня
2018 год

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30 июня 2018
71-летнюю актрису Сьюзен Сарандон арестовали во время акции протеста против антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом актриса сообщила в своем Твиттере:

«Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться».

Женский марш, в котором актриса приняла участие в Вашингтоне, был направлен против разъединения семей мигрантов.

Сьюзан Сарандон арестована за выступление против Трампа

Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в нелегальном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Потом несовершеннолетних могут отправить к американским родственникам в США или в приюты.

В середине марта Трамп предложил отправлять разлученных с семьей мексиканских детей на военные базы в Техасе и Арканзасе. Отмечалось, что это станет очередным шагом в политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам, которые пытаются пересечь границу.
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Сьюзан Сарандон арестована за выступление против Трампа фотографии
Сьюзан Сарандон арестована за выступление против Трампа фотографии
Сьюзан Сарандон арестована за выступление против Трампа фотографии
Сьюзан Сарандон арестована за выступление против Трампа фотографии
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