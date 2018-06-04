Кинотавр - 2018: Равшана Куркова, Оксана Акиньшина и Ингеборга Дапкунайте

Не успели мы отдохнуть от парада мод на Каннском фестивале
, как 2 июня в Сочи состоялась церемония открытия самого главного фестиваля российского кино «Кинотавр», который в этом году проводится 29 раз. О церемонии открытия, на которой одновременно зачитывались послания от Путина с Медведевым и показывали фильм сидящего под домашним арестом Кирилла Серебренникова «Лето»
, подробнее можно почитать в нашей фестивальной колонке
. А мы перейдем к, собственно, обзору красной дорожки. И сразу же хочется заметить - не густо. По сравнению с открытием ММКФ
, на которое собрались, кажется, все представители российского шоубизнеса, старт «Кинотавра» оказался поскромнее. По красной дорожке в этот вечер прошли Равшана Куркова
, Ингеборга Дапкунайте
, Северия Янушаускайте, одинокий Милош Бикович, Оксана Акиньшина
, Ирина Старшенбаум
, Федор Бондарчук
, Резо Гигинеишвили
(со своей новой официальной возлюбленной Надеждой Оболенцевой), Мария Шалаева
, Дарья Мороз
, Катерина Шпица
, Нонна Гришаева
и немногие другие.
Катерина Шпица и золото. Нам никогда не надоест эта тема.
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