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Кинотавр - 2018: Равшана Куркова, Оксана Акиньшина и Ингеборга Дапкунайте

4 июня
2018 год

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4 июня 2018
Не успели мы отдохнуть от парада мод на Каннском фестивале, как 2 июня в Сочи состоялась церемония открытия самого главного фестиваля российского кино «Кинотавр», который в этом году проводится 29 раз. О церемонии открытия, на которой одновременно зачитывались послания от Путина с Медведевым и показывали фильм сидящего под домашним арестом Кирилла Серебренникова «Лето», подробнее можно почитать в нашей фестивальной колонке. А мы перейдем к, собственно, обзору красной дорожки. И сразу же хочется заметить - не густо. По сравнению с открытием ММКФ, на которое собрались, кажется, все представители российского шоубизнеса, старт «Кинотавра» оказался поскромнее. По красной дорожке в этот вечер прошли Равшана Куркова, Ингеборга Дапкунайте, Северия Янушаускайте, одинокий Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Ирина Старшенбаум, Федор Бондарчук, Резо Гигинеишвили (со своей новой официальной возлюбленной Надеждой Оболенцевой), Мария Шалаева, Дарья Мороз, Катерина Шпица, Нонна Гришаева и немногие другие.

Равшана Куркова

Северия Янушаускайте

Нонна Гришаева

Милош Бикович

Денис Шведов

Кинотавр - 2018: Равшана Куркова, Оксана Акиньшина и Ингеборга Дапкунайте

Катерина Шпица и золото. Нам никогда не надоест эта тема.

Катерина Шпица

Петр Федоров

Ингеборга Дапкунайте

Ирина Хакамада

Ирина Старшенбаум

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

Светлана Устинова

Ксения Собчак

Анна Чурина, Наталья Бардо и Рената Пиотровски

Дарья Мороз

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Мария Шалаева

Оксана Акиньшина

Виктория Толстоганова
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