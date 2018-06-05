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Ирина Старшенбаум спела с Ромой Зверем

5 июня
2018 год

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5 июня 2018
Открывший 2 июня 29-й «Кинотавр» фильм Кирилла Серебренникова «Лето» уже успел побывать в Каннах, но только на днях «доехал» до Москвы. На специальном показе в «Гоголь-центре» собрались друзья и коллеги Серебренникова: Елена Лядова, Чулпан Хаматова, Надежда Михалкова, Валерий Тодоровский, Андрей Звягинцев, Яна Троянова, Лия Ахеджакова и многие другие.

Лия Ахеджакова

Тео Ю, Ирина Старшенбаум и Рома Зверь

Ирина Старшенбаум и Рома Зверь

Яна Троянова и Гоша Куценко

Михаил Ефремов пришел со своей 17-летней дочерью Анной Марией.

Михаил Ефремов с дочерью

Илья Стюарт и Светлана Устинова

Валерий Тодоровский

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Александр Горчилин

Александра Ревенко

Марина Васильева

Чулпан Хаматова

Любовь Аксенова

Дарья Чаруша и Светлана Устинова

Надежда Михалкова

Режиссер, конечно же, не смог присутствовать на премьере, но записал для зрителей аудио-послание, которое транслировали в зале. А после показа состоялся концерт, на котором выступили с живым исполнением песен 80-х Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю, Александр Горчилин и другие актеры «Гоголь-центра».

Ирина Старшенбаум спела с Ромой Зверем

В Инстаграме можно найти видео коллективного исполнения песни «Перемен» и дуэта Зверя и Старшенбаум, свидетельствующего о том, что у последней нет слуха.
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