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Ирина Алферова рассказала об изменах Александра Абдулова

5 июня
2018 год

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5 июня 2018
29 мая Александру Абдулову исполнилось бы 65 лет, по случаю чего на Первом канале вышел документальный фильм «Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь».

Ирина Алферова рассказала об изменах Александра Абдулова

В съемках фильма приняла участие актриса Ирина Алферова, с которой Александр прожил 14 лет. В коллективном сознании сложилось мнение, что причиной развода актеров послужили многочисленные измены Абдулова, о которых ходили легенды. Однако Алферова призналась, что хоть и подозревала мужа в изменах, ей так и не удалось «поймать его с поличным»:
«Конечно, в него были многие влюблены, и он влюблялся, наверное. Я этого не знала, он скрывал очень тщательно, и все от меня скрывали. Потому что, если бы я узнала о каком-то реальном случае, я бы ушла сразу же. Но его нельзя было на этом поймать…».

Продюсер Марк Рудинштейн рассказал, как пытался помирить Ирину и Александра: «Я много сделал для примирения Алферовой и Абдулова. На «Кинотавре» — номер, когда они в цирке выезжали на двух конях и пели свою песню. А потом сидели на набережной и плакали оба… Я надеялся, что мне удастся как-то воссоединить эту пару, но, увы, я просчитался. Но отношение Абдулова к женщинам было настолько варварское, что я просчитался. Он скакал. Женщины, женщины...».

Ирина Алферова рассказала об изменах Александра Абдулова

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Ирина Алферова рассказала об изменах Александра Абдулова фотографии
Ирина Алферова рассказала об изменах Александра Абдулова фотографии
Ирина Алферова рассказала об изменах Александра Абдулова фотографии
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