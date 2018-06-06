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Сергей Безруков основал рок-группу и выпустил первый клип

6 июня
2018 год

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6 июня 2018
Недавно вышел первый сингл под названием «Не про нас» рок-группы Сергея Безрукова «Крестный папа», а уже сегодня актер представил клип на эту песню.

Сергей Безруков основал рок-группу и выпустил первый клип

«А вот и долгожданный клип, Дорогие мои, Хоррошие!!!! #НЕПРОНАС. Смотрите! Оценивайте! Хочу сказать огромное спасибо всем,кто принимал участие в его создании! Режиссёру! Композитору! И конечно же артистам нашего Московского Губернского театра! Первый сингл моей рок-группы «КРЁСТНЫЙ ПАПА»...Первый наш клип!!!! Ура!!!! Продолжение следует, а пока приятного просмотра!», - написал артист в Инстаграме.

Некоторым могло показаться, что в клипе Безруков предстал в образе всеобщего любимчика Саши Белого из «Бригады». Однако актер добавил, что это лишь внешнее сходство.

«Некоторым покажется мой образ в клипе очень знакомый и долгожданный) Но это только внешнее сходство.....)))».

Сергей Безруков не раз признавался, что с детства любил рок и всегда мечтал играть в музыкальной группе. И вот, мечта актера осуществилась.

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Сергей Безруков основал рок-группу и выпустил первый клип фотографии
Сергей Безруков основал рок-группу и выпустил первый клип фотографии
Сергей Безруков основал рок-группу и выпустил первый клип фотографии
Сергей Безруков основал рок-группу и выпустил первый клип фотографии
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№ 1
oleg74 (moskva)   6.06.2018 - 23:29
надоел! Его проблема, что его всегда слишком много. читать далее>>
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