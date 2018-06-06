Сергей Безруков основал рок-группу и выпустил первый клип

Недавно вышел первый сингл под названием «Не про нас» рок-группы Сергея Безрукова «Крестный папа», а уже сегодня актер представил клип на эту песню.
«А вот и долгожданный клип, Дорогие мои, Хоррошие!!!! #НЕПРОНАС. Смотрите! Оценивайте! Хочу сказать огромное спасибо всем,кто принимал участие в его создании! Режиссёру! Композитору! И конечно же артистам нашего Московского Губернского театра! Первый сингл моей рок-группы «КРЁСТНЫЙ ПАПА»...Первый наш клип!!!! Ура!!!! Продолжение следует, а пока приятного просмотра!», - написал артист в Инстаграме.
Некоторым могло показаться, что в клипе Безруков предстал в образе всеобщего любимчика Саши Белого из «Бригады». Однако актер добавил, что это лишь внешнее сходство.
«Некоторым покажется мой образ в клипе очень знакомый и долгожданный) Но это только внешнее сходство.....)))».
Сергей Безруков не раз признавался, что с детства любил рок и всегда мечтал играть в музыкальной группе. И вот, мечта актера осуществилась.
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