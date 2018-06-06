Агата Муцениеце и Павел Прилучный близки к примирению

Около недели назад ожидания поклонников пары Агаты Муцениеце
и Павла Прилучного
оправдались. Актриса подтвердила слухи
о том, что сейчас супруги переживают кризис в отношениях.
В ответ на это заявление некоторые подписчики Агаты начали высказывать свои подозрения, что супруги просто решили подогреть интерес к себе с помощью конфликта. Актриса поспешила им ответить
.
«Во-первых, если кто-то из вас решил, что мы ставили брак и отношения на паузу ради пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы никогда и ничего, особенно, если речь идет о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара!»
, - написала Муцениеце.
Агата также отметила, что в данный момент они с Павлом уже ищут пути к примирению. По ее словам, главное – сохранить семью.
«Второе, мы за это время, поняли одно - мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути! Мы с Павлом, правда, очень разные люди, но мы, скорее всего, крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все, кто любят друг друга, знайте, самое важное - разговаривать!»
, - поделилась актриса.
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