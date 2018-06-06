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Харви Вайнштейн не признал свою вину на суде

6 июня
2018 год

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6 июня 2018
5 июня в Нью-Йорке прошло судебное заседание по делу главного ньюсмейкера последнего полугодия Харви Вайнштейна. Окружным прокурором Манхэттена ему было предъявлено обвинение в изнасиловании.

Харви Вайнштейн не признал свою вину на суде

Не так давно голливудский продюсер был арестован, теперь над ним состоялся суд. Сам Вайнштейн отказался общаться с прессой, однако его адвокат Бенжамин Брэфмен выступил с официальным заявлением.

«Мистер Вайнштейн отрицал свою вину. Он утверждает, что никогда ни с кем не занимался сексом без согласия», - сказал адвокат.

Более 30 женщин из киноиндустрии Голливуда уже обвинили Харви Вайнштейна в харассменте и насильственных действиях. Одна из предполагаемых жертв, попросившая суд сохранить ее имя в тайне, рассказала следователям, что Вайнштейн изнасиловал ее в гостинице в 2013 году.
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Харви Вайнштейн не признал свою вину на суде фотографии
Харви Вайнштейн не признал свою вину на суде фотографии
Харви Вайнштейн не признал свою вину на суде фотографии
Харви Вайнштейн не признал свою вину на суде фотографии
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