Харви Вайнштейн не признал свою вину на суде

5 июня в Нью-Йорке прошло судебное заседание по делу главного ньюсмейкера последнего полугодия Харви Вайнштейна
. Окружным прокурором Манхэттена ему было предъявлено обвинение в изнасиловании.
Не так давно голливудский продюсер был арестован
, теперь над ним состоялся суд. Сам Вайнштейн отказался общаться с прессой, однако его адвокат Бенжамин Брэфмен выступил с официальным заявлением.
«Мистер Вайнштейн отрицал свою вину. Он утверждает, что никогда ни с кем не занимался сексом без согласия»
, - сказал адвокат.
Более 30 женщин из киноиндустрии Голливуда уже обвинили Харви Вайнштейна в харассменте и насильственных действиях
. Одна из предполагаемых жертв, попросившая суд сохранить ее имя в тайне, рассказала следователям, что Вайнштейн изнасиловал ее в гостинице в 2013 году.
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