Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Агата Муцениеце и Павел Прилучный близки к примирению

7 июня
2018 год

Лайфстайл >>
7 июня 2018
Около недели назад ожидания поклонников пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного оправдались. Актриса подтвердила слухи о том, что сейчас супруги переживают кризис в отношениях.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный близки к примирению

В ответ на это заявление некоторые подписчики Агаты начали высказывать свои подозрения, что супруги просто решили подогреть интерес к себе с помощью конфликта. Актриса поспешила им ответить.

«Во-первых, если кто-то из вас решил, что мы ставили брак и отношения на паузу ради пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы никогда и ничего, особенно, если речь идет о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара!», - написала Муцениеце.

Агата также отметила, что в данный момент они с Павлом уже ищут пути к примирению. По ее словам, главное – сохранить семью.

«Второе, мы за это время, поняли одно - мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути! Мы с Павлом, правда, очень разные люди, но мы, скорее всего, крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все, кто любят друг друга, знайте, самое важное - разговаривать!», - поделилась актриса.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Представить себе не могла, что у меня будет такой **** муж»: Агата Муцениеце о жизни с Павлом Прилучным

Сергей Шнуров разводится с женой
Поиск по меткам
развод/расставаниесоцсети
персоны
Агата МуцениецеПавел Прилучный

фотографии >>
Агата Муцениеце и Павел Прилучный близки к примирению фотографии
Агата Муцениеце и Павел Прилучный близки к примирению фотографии
Агата Муцениеце и Павел Прилучный близки к примирению фотографии
Агата Муцениеце и Павел Прилучный близки к примирению фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Кира Муратова
6 июня ушла из жизни режиссёр Кира Муратова.
Леонид Неведомский
3 июня ушёл из жизни актёр Леонид Неведомский.
Тимур Миргалимов
3 июня ушёл из жизни актёр Тимур Миргалимов.
Александр Карпов
1 июня ушёл из жизни актёр Александр Карпов.

День рождения >>

Олег Голубицкий
Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Иван Непомнящий
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Уильям Форсайт
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Реинкарнация
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Фокстрот
драма
Израиль, Германия, Франция, Швейцария, 2017
Мир юрского периода 2
боевик, научная фантастика, приключения
Испания, США, 2018
Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью