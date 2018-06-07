«Нам надо разбираться с Украиной деньгами»: Михаил Ефремов обо всем на свете

Михаил Ефремов стал гостем последнего выпуска этого сезона youtube-шоу «Вдудь», где рассказал, как пошел служить в армию, чтобы избежать тюрьмы за торговлю валютой в гостинице «Космос», о том, как его дед работал бухгалтером в НКВД, о патриотизме, кражах из бюджета, причинах, по которым Дмитрию Харатьяну лучше не пить и многое-многое другое.
На вопрос Дудя, хорошо ли ему живется в России, Михаил Ефремов ответил, что всё впечатление ему портит телевизор:
«Если телевизор не включать - всё лучше и лучше живется. А потом придешь домой, случайно включишь, и оттуда г****. Ну вот эти, когда они все вместе собираются и начинают орать на иностранцев, на кого-то еще. Причем, я же смотрю минут по 10-15, это же завораживающее зрелище-то. Такого не было никогда. Ну, жлобов не выпускали в таком количестве на экран».
Причину такого массового захвата телеэкрана жлобами Ефремов объясняет сменой ориентиров: «Эстетика поменялась. Жлобство теперь в основе».
Кроме жлобства на Руси актёра смущает доверчивость русского народа: «Очень все такие доверчивые. Я не так уж и много живу - 54 года. На моем уже веку раз пять ну просто «разводили» так…Ну, если брать государство, или тот же «МММ». А сейчас не разводят. Сейчас патриотизм. А если патриотизм - значит, точно проворовались. Как писал Салтыков-Щедрин: если заговорили о патриотизме, значит, дырки в карманах».
Дудь припомнил Ефремову его же высказывание 2013 года: «Наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида», и предложил объяснить, что имелось в виду. «Завистливость, крикливость, истерия - ну все, что потом и проявилось с 2014 года». Впрочем, актер признает себя неотъемлемой частью народа и не отрицает наличие этих черт в себе самом.
На вопрос: «Россия - великая страна?» Ефремов ответил утвердительно: «Конечно. Никто так не может. Ну как Чаадаев еще сказал: «Мы созданы для того, чтобы показать другим, как не надо»….Потом мне очень нравится в России, конечно, юмор. Его не выбить».
«Лучшее, что случилось с нашей страной после распада СССР - это распад СССР. Я считаю, что это просто счастье. Я же полжизни прожил в Советском союзе, а полжизни - нет. И я помню, я проснулся, а этого уже нет. И вот так произошло. То есть, я был свидетелем этого чуда. Но это не чудо, это человек - Горбачев. Это историческое развитие. Были у нас у власти люди, которые прошли войну, которые ее выиграли - жуткую мясорубку. А потом стали приходить люди помоложе, которые ходили в театр на Таганке, читали Солженицына, и это другие люди, у них другое восприятие мира. Более свободное, более доброе».
Ефремов, обсуждая выступление своих друзей на Крымском мосту, злободневно пошутил про конфликт с Украиной: «Я знаю, как нам с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать. Они деньгу будут брать за проезд по нему и все, и будут счастливы. Может и Крым простят…Мне кажется, что нам надо разбираться с Украиной вот именно деньгами. Если посылать им газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом».
Дудь воспользовался случаем, и поинтересовался деталями скандала на гастролях «Современника» в Самаре.
«Ну что произошло в Самаре. Там огромный зал оперы и балета, который не был совершенно организаторами подготовлен. Там не было микрофонов. Там не было света, мы просидели полчаса и ждали в костюмах и гриме, когда можно начинать. Потом после начала спектакля где-то через минуту, то есть мы еще сказать ничего не успели, чувачок крикнул «Не слышно», на что…ну всё видно, всё видно на видео. Ну бл*кнул пару раз, потому что настроение было паршивое. На видео видно, что это как бы подстава. Снимать-то нельзя. И надо сказать, что весь спектакль (это моя, наверное, вина) я периодически обращался к этому человеку. Там у меня герой такой нелицеприятный, противный, и я там говорю такие тексты: «Да ты раком у меня встанешь за два шиллинга на Лондонском мосту любому клиенту, как вон тот, которому не слышно!» И вот так я периодически цитаты дополнял, это да. Но это было смешно. И многим понравилось».
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