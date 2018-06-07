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Светлана Светличная рассказала о своем 25-дневном браке

7 июня
2018 год

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7 июня 2018
Светлана Светличная стала героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В ходе беседы с ведущим актриса рассказала о гибели мужа и младшего сына, а также поведала о своем 25-дневном браке.

Светлана Светличная рассказала о своем 25-дневном браке

Первым мужем Светланы стал актер Владимир Ивашов – у них родились два сына – Алексей и Олег. По признанию актрисы, самым тяжелым периодом в их семейной жизни были 90-е годы. Тогда Ивашов и Светличная остались без работы, а у Владимира еще и диагностировали язву желудка.

Чтобы прокормить семью, он, вопреки запретам врачей, пошел работать на стройку. Тяжелая работа и болезнь привели к трагичному финалу.

«Он мне не говорил, мы узнали, когда он попал в больницу. Его разрезали и зашили, и у него через несколько суток вновь открылось кровотечение. Опять попал в больницу, на 56-м году жизни его не стало», – рассказала Светлана.

Следующей трагедией в жизни актрисы стала гибель ее младшего сына Олега. Окончив школу, он пошел служить в армию, а затем, не получив высшего образования, пошел работать на рынок. Дела не шли в гору, и Олег принял решение переехать из Москвы в Ивановскую область, чтобы начать новую жизнь.

Однажды Светлане позвонили и сообщили, что ее сын найден мертвым. Олег скончался на 34 году жизни. По мнению актрисы, его убили из-за денег.

«Как оказалось, в этом великая тайна. Я не хочу ее разбирать, но моя интуиция говорит: из-за того, что я ему отсылала деньги. Когда меня вызвали, их уже не было, а он их получил три дня назад», – поделилась Светличная.

Продолжив рассказ о личной жизни, Светлана поведала об отношениях с мужчиной, который был младше нее на 20 лет. Вторым мужем актрисы стал бард Сергей Сокольский. Светличная призналась, что сама настояла на свадьбе и полностью содержала Сокольского. Брак актрисы и барда продлился всего 25 дней.

«Я знала, что одна, а этот человек – бард, прекрасно исполняющий песни под гитару. 25 дней брака… Я его все время кормила, одевала. Тут у меня уже какая-то жадность, видимо, взыграла», – поделилась Светлана Афанасьевна.

Два года назад Сокольский умер, однако актриса отказалась идти на похороны. По мнению актрисы, она больше не имеет к бывшему супругу никакого отношения.

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Светлана Светличная рассказала о своем 25-дневном браке фотографии
Светлана Светличная рассказала о своем 25-дневном браке фотографии
Светлана Светличная рассказала о своем 25-дневном браке фотографии
Светлана Светличная рассказала о своем 25-дневном браке фотографии
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