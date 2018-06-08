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Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост

8 июня
2018 год

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8 июня 2018
На днях вышло большое интервью Юрия Дудя с Михаилом Ефремовым, где последний, среди прочего, пошутил на злобу дня, предположив, что улучшению отношений между Россией и Украиной могут поспособствовать деньги.

Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост

На шутку Ефремова про Крымский мост, который он «предложил» отдать Украине, уже отреагировали чиновники. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, например, заметил, что «Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности», что грозит актеру привлечением к уголовной ответственности. Впрочем, Цеков великодушно уточнил, что пока еще не писал жалобу на артиста.
По мнению чиновника, Ефремов «так до сих пор и не понял, что Крым — это не кусок неодушевленной территории, а это люди, которые проживают на этой территории». Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в интервью Дудю Ефремов ничего не сказал про Крым и так и не выразил своей точки зрения по отношению к результатам референдума (хотя Дудь спрашивал).

На защиту Ефремова, внезапно, встал певец и депутат госдумы Иосиф Кобзон: «Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!»
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Михаил ЕфремовИосиф Кобзон

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Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост фотографии
Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост фотографии
Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост фотографии
Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Елена Мухина   9.06.2018 - 01:13
... А от шуток наших "великих" трубадуров не тошнит? читать далее>>
№ 2
Ч.Ю.С. (Москва)   9.06.2018 - 00:41
Мише Ефремову хочу посоветовать поменьше заглядывать к пустоплету Дудю и поменьше заглядывать в бутылёк, прежде чем нести такую откровенную чушь... и юмором тут не пахнет, а вот откровенной глупостью точно... читать далее>>
№ 1
Зимушка   8.06.2018 - 23:41
Меня всё чаще тошнит от наших чиновников. И от происходящего вообще. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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