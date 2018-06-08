Ефремову пригрозили уголовным делом за шутку про Крымский мост

На днях вышло большое интервью Юрия Дудя с Михаилом Ефремовым
, где последний, среди прочего, пошутил на злобу дня, предположив, что улучшению отношений между Россией и Украиной могут поспособствовать деньги
.
На шутку Ефремова про Крымский мост, который он «предложил» отдать Украине, уже отреагировали чиновники. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, например, заметил, что «Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности»
, что грозит актеру привлечением к уголовной ответственности. Впрочем, Цеков великодушно уточнил, что пока еще не писал жалобу на артиста.
По мнению чиновника, Ефремов «так до сих пор и не понял, что Крым — это не кусок неодушевленной территории, а это люди, которые проживают на этой территории».
Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в интервью Дудю Ефремов ничего не сказал про Крым и так и не выразил своей точки зрения по отношению к результатам референдума (хотя Дудь спрашивал).
На защиту Ефремова, внезапно, встал певец и депутат госдумы Иосиф Кобзон
: «Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!»
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