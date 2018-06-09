Наталья Орейро приехала в Москву и выразила готовность выйти на поле в составе российской сборной

По сюжету героиня Натальи с сыном скромно живут в российской деревушке и метают оказаться в эпицентре событий во время Чемпионата по футболу.
Наталья уже дала первое интервью на радио «Спорт FM», в котором рассказала, что будет болеть за сборные Уругвая и Аргентины и намерена посетить матч Россия - Уругвай, который состоится в Самаре. Актриса сказала, что будет болеть и за Россию, однако, отметила, что наш футболисты пока не так хорошо подготовлены, и шансы у них не очень велики. И пошутила, что сама готова выйти в составе российской сборной на поле, так как неплохо играет в футбол.
Кстати, не только Наталья записала песню к ЧМ-2018. Александр Малинин вместе с дочерью Устиньей тоже проявили инициативу и выпустили чудовищный клип на песню «Москва встречает чемпионат», которая является русскоязычной версией популярной в 70-х годах прошлого века композиции «Moskau» группы Dschinghis Khan.
А официальный гимн мундиаля исполнили Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи, клип на который вышел 8 июня.
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