Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить

10 июля
2018 год

Лайфстайл >>
10 июля 2018
Режиссер театра и кино и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года по делу о хищении бюджетных средств. Серебренникова и его бывших коллег по «Седьмой студии»: Софью Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина – обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из федерального бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа».

Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить

В понедельник 9 июля на заседании в Мосгорсуде Серебренников открыто заявил, что дело «Седьмой студии» сфабриковано: «Из тех материалов дела, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет. <...> Дело выдумано, либо чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных».

В мае 2018 года суд обязал всех фигурантов дела «Седьмой студии» завершить ознакомление с материалами к 19 июля. Адвокаты Серебренникова и Апфельбаум подали апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление Басманного суда и не ограничивать защите время на ознакомление с материалами расследования. На заседании 9 июня 2018 года Мосгорсуд частично удовлетворил эту жалобу.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Кирилл Серебренников удостоен премии «Бенуа де ла данс» за постановку «Нуреева»

Следствие временно отпустило Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Поиск по меткам
суд
персоны
Кирилл Серебренников

фотографии >>
Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить фотографии
Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить фотографии
Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить фотографии
Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 3
Дедушка Пак (Ленинград)   11.07.2018 - 00:18
... Вы, случайно, не адвокат Серебренникова? В противном случае, откуда такая убеждённость, что дело ему "шьют"? читать далее>>
№ 2
Зажигалочка (Лучший город Земли)   10.07.2018 - 23:34
А, ну да, резонанс пошёл на убыль, - конечно, назрела необходимость "заявить"... читать далее>>
№ 1
Teymur   10.07.2018 - 22:53
Твари... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Гергалов
6 июля ушёл из жизни оперный певец Александр Гергалов.
Наталия Орлова
5 июля ушла из жизни актриса Наталия Орлова.
Николай Малашенко
4 июля ушел из жизни актер Николай Малашенко.
Робби Мюллер
4 июля ушёл из жизни кинооператор Робби Мюллер.
Нино Чхеидзе
3 июля скончалась советская и грузинская актриса Нино Чхеидзе.
Надежда Саркисян
2 июля ушла из жизни певица, актриса Надежда Саркисян.

День рождения >>

Олег Валкман
Екатерина Вилкова
Ксения Дементьева
Дмитрий Ермак
Ольга Лукьяненко
Серафима Огарёва
Алексей Секирин
Антон Табаков
Павел Тарасов
Лино Банфи
Юл Бриннер
Марк Лестер
Томас Митчелл
Тобиас Моретти
Рэйчел Тэйлор
Карин Уговски
все родившиеся 11 июля >>

Афиша кино >>

Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью