Джонатан Риз Майерс арестован после ссоры с женой в самолете

На днях Джонатан Риз Майерс
был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса из-за скандала, который актер устроил на борту самолета. Во время полета на борту судна American Airlines Джонатан повздорил со своей женой Марой Лэйн. Летевшие этим же рейсом пассажиры занервничали (с актером и его женой летел их годовалый сын Вулф), после чего сотрудники авиакомпании попросили полицию встретить борт. Известно также, что во время полета актер активно налегал на спиртное.
Этот инцидент завершился мирным путем: так как в ходе ссоры пара не прибегала к физическому насилию, сотрудники полиции отпустили семью актера после выяснения обстоятельств. А ведь мы помним, чем закончилась другая ссора в самолете - объявлением о разводе Брэда Питта
и Анджелины Джоли
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