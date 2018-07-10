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Джонатан Риз Майерс арестован после ссоры с женой в самолете

10 июля
2018 год

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10 июля 2018
На днях Джонатан Риз Майерс был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса из-за скандала, который актер устроил на борту самолета. Во время полета на борту судна American Airlines Джонатан повздорил со своей женой Марой Лэйн. Летевшие этим же рейсом пассажиры занервничали (с актером и его женой летел их годовалый сын Вулф), после чего сотрудники авиакомпании попросили полицию встретить борт. Известно также, что во время полета актер активно налегал на спиртное.

Джонатан Риз Майерс арестован после ссоры с женой в самолете

Этот инцидент завершился мирным путем: так как в ходе ссоры пара не прибегала к физическому насилию, сотрудники полиции отпустили семью актера после выяснения обстоятельств. А ведь мы помним, чем закончилась другая ссора в самолете - объявлением о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли.
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Джонатан Риз Майерс арестован после ссоры с женой в самолете фотографии
Джонатан Риз Майерс арестован после ссоры с женой в самолете фотографии
Джонатан Риз Майерс арестован после ссоры с женой в самолете фотографии
Джонатан Риз Майерс арестован после ссоры с женой в самолете фотографии
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