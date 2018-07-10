На Джонни Деппа подали в суд за избиение и унижение

На многострадального Джонни Деппа
подал судебный иск менеджер по локациям Грэг Брукс, работавший с актером над фильмом «Город лжи»
. Сюжет фильма построен вокруг расследования убийства рэперов Тупака Шакура и Notorious В.I.G., а Депп играет в нем детектива.
По словам Брукса, инцидент произошел 13 апреля 2017 года вблизи отеля Barclay в центре Лос-Анджелеса. Разрешение на съемки было ограничено временными рамками: до 19.00 на территории, прилегающей к отелю, и до 22.00 - в самом отеле. Когда Брукс, отвечающий за все договоренности по съемочным локациям, сообщил режиссеру Брэду Фурману
об этом ограничении, Брэд отмахнулся от Брукса, предложив сообщить эту радостную новость Джонни Деппу.
Депп, по словам Брукса, оскорбил его всеми доступными ему обсценными способами, и закрепил свое послание двумя прицельными ударами по ребрам. После чего телохранители увели Деппа с площадки (телохранители, кстати, тоже недавно подали на Деппа в суд из-за таких вот сверхурочных
). По словам Брукса, от Деппа хоть и пахло, как обычно, алкоголем, актер полностью отдавал себе отчет в своих действиях и намеренно причинил менеджеру по локациям «эмоциональный и физический ущерб».
В иске Брукс утверждает, что по возвращении на съемочную площадку через неделю, он был уволен за отказ подписывать декларацию о том, что не будет подавать в суд на производственную компанию Good Film Productions. Брукс требует возмещение морального ущерба от Деппа, Фурмана и продюсера ленты Мириам Сегал
.
Представители Деппа, который еще не успел разгрести другие судебные иски, пока не прокомментировали претензию Брукса.
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