Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На Джонни Деппа подали в суд за избиение и унижение

10 июля
2018 год

Лайфстайл >>
10 июля 2018
На многострадального Джонни Деппа подал судебный иск менеджер по локациям Грэг Брукс, работавший с актером над фильмом «Город лжи». Сюжет фильма построен вокруг расследования убийства рэперов Тупака Шакура и Notorious В.I.G., а Депп играет в нем детектива.

На Джонни Деппа подали в суд за избиение и унижение

По словам Брукса, инцидент произошел 13 апреля 2017 года вблизи отеля Barclay в центре Лос-Анджелеса. Разрешение на съемки было ограничено временными рамками: до 19.00 на территории, прилегающей к отелю, и до 22.00 - в самом отеле. Когда Брукс, отвечающий за все договоренности по съемочным локациям, сообщил режиссеру Брэду Фурману об этом ограничении, Брэд отмахнулся от Брукса, предложив сообщить эту радостную новость Джонни Деппу.

Депп, по словам Брукса, оскорбил его всеми доступными ему обсценными способами, и закрепил свое послание двумя прицельными ударами по ребрам. После чего телохранители увели Деппа с площадки (телохранители, кстати, тоже недавно подали на Деппа в суд из-за таких вот сверхурочных). По словам Брукса, от Деппа хоть и пахло, как обычно, алкоголем, актер полностью отдавал себе отчет в своих действиях и намеренно причинил менеджеру по локациям «эмоциональный и физический ущерб».

В иске Брукс утверждает, что по возвращении на съемочную площадку через неделю, он был уволен за отказ подписывать декларацию о том, что не будет подавать в суд на производственную компанию Good Film Productions. Брукс требует возмещение морального ущерба от Деппа, Фурмана и продюсера ленты Мириам Сегал.
Представители Деппа, который еще не успел разгрести другие судебные иски, пока не прокомментировали претензию Брукса.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джонни Депп рассказал о сильной депрессии после разрыва с Эмбер Херд

На Джонни Деппа подали в суд его бывшие телохранители
Поиск по меткам
суд
персоны
Джонни Депп
фильмы
Город лжи

фотографии >>
На Джонни Деппа подали в суд за избиение и унижение фотографии
На Джонни Деппа подали в суд за избиение и унижение фотографии
На Джонни Деппа подали в суд за избиение и унижение фотографии
На Джонни Деппа подали в суд за избиение и унижение фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Гергалов
6 июля ушёл из жизни оперный певец Александр Гергалов.
Наталия Орлова
5 июля ушла из жизни актриса Наталия Орлова.
Николай Малашенко
4 июля ушел из жизни актер Николай Малашенко.
Робби Мюллер
4 июля ушёл из жизни кинооператор Робби Мюллер.
Нино Чхеидзе
3 июля скончалась советская и грузинская актриса Нино Чхеидзе.
Надежда Саркисян
2 июля ушла из жизни певица, актриса Надежда Саркисян.

День рождения >>

Олег Валкман
Екатерина Вилкова
Ксения Дементьева
Дмитрий Ермак
Ольга Лукьяненко
Серафима Огарёва
Алексей Секирин
Антон Табаков
Павел Тарасов
Лино Банфи
Юл Бриннер
Марк Лестер
Томас Митчелл
Тобиас Моретти
Рэйчел Тэйлор
Карин Уговски
все родившиеся 11 июля >>

Афиша кино >>

Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью