Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить

Режиссер театра и кино и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников
находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года по делу о хищении бюджетных средств. Серебренникова и его бывших коллег по «Седьмой студии»: Софью Апфельбаум, Алексея Малобродского
и Юрия Итина
– обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из федерального бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа».
В понедельник 9 июля на заседании в Мосгорсуде Серебренников открыто заявил, что дело «Седьмой студии» сфабриковано: «Из тех материалов дела, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет. <...> Дело выдумано, либо чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных».
В мае 2018 года суд обязал всех фигурантов дела «Седьмой студии» завершить ознакомление с материалами к 19 июля. Адвокаты Серебренникова и Апфельбаум подали апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление Басманного суда и не ограничивать защите время на ознакомление с материалами расследования. На заседании 9 июля 2018 года Мосгорсуд частично удовлетворил эту жалобу.
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