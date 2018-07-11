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Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить

11 июля
2018 год

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11 июля 2018
Режиссер театра и кино и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года по делу о хищении бюджетных средств. Серебренникова и его бывших коллег по «Седьмой студии»: Софью Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина – обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из федерального бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа».

Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить

В понедельник 9 июля на заседании в Мосгорсуде Серебренников открыто заявил, что дело «Седьмой студии» сфабриковано: «Из тех материалов дела, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет. <...> Дело выдумано, либо чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных».

В мае 2018 года суд обязал всех фигурантов дела «Седьмой студии» завершить ознакомление с материалами к 19 июля. Адвокаты Серебренникова и Апфельбаум подали апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление Басманного суда и не ограничивать защите время на ознакомление с материалами расследования. На заседании 9 июля 2018 года Мосгорсуд частично удовлетворил эту жалобу.
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Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить фотографии
Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить фотографии
Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить фотографии
Кирилл Серебренников заявил, что его пытаются уничтожить фотографии
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обсуждение >>
№ 10
Teymur   12.07.2018 - 04:11
... "Вор (настоящий) НЕ должен сидеть в тюрьме!" Подпись - СУД А Кирилл Семёнович - даже не воришка. ... Никому и ничего поклонники творчества Серебренникова НЕ ДОЛЖНЫ. ... Первых Христиан... читать далее>>
№ 9
Анна Ан. (Москва)   12.07.2018 - 00:18
... Полностью согласна. Вор должен сидеть....!А где и сколько, решит суд. читать далее>>
№ 8
EKosh (Москва)   11.07.2018 - 22:57
Поклонники творчества Серебренникова должны понимать, что котлеты отдельно, а мухи отдельно. Нравится то, что он "творит" на сцене и на экране - смотрите, любуйтесь. Но если ваш творец совершал... читать далее>>
№ 7
Дедушка Пак (Ленинград)   11.07.2018 - 22:07
... Не много ли чести для Серебренникова - заказывать его за артхаусную поделку, которую в России посмотрело ок.60 тыщ человек?))) читать далее>>
№ 6
Дедушка Пак (Ленинград)   11.07.2018 - 21:56
... И вам здрасте... Какое отношение имеет его творчество (весьма на большого любителя) к обвинениям в банальнейшем хищении бюджетных средств? читать далее>>
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