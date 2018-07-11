Робин Райт впервые высказалась о Кевине Спейси

С тех пор, как более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси
в сексуальных домогательствах, его партнерша по сериалу «Карточный домик» Робин Райт
избегала каких-либо комментариев на этот счет. Хотя журналисты очень хотели услышать комментарии Робин - как-никак она работала бок о бок со Спейси последние пять лет.
Райт нарушила молчание в интервью в телевизионной программе Today Show. Ведущая шоу спросила, не было ли на съемочной площадке какого-то случая, который заставил бы Робин усомниться в порядочности Спейси.
«Мы были просто партнерами. Никогда не общались за пределами площадки. Нас связывали лишь уважительные профессиональные отношения. По отношению ко мне он всегда был хорошим, никогда не проявлял неуважения. Это мой личный опыт общения с ним, единственная вещь о которой, как мне кажется, я имею право говорить».
Робин отметила, что вся съемочная группа сериала была шокирована разразившимся скандалом, но никто ни о чем не подозревал. С этого момента актриса больше ни разу не общалась со Спейси.
обсуждение >>