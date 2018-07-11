Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Робин Райт впервые высказалась о Кевине Спейси

11 июля
2018 год

Лайфстайл >>
11 июля 2018
С тех пор, как более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, его партнерша по сериалу «Карточный домик» Робин Райт избегала каких-либо комментариев на этот счет. Хотя журналисты очень хотели услышать комментарии Робин - как-никак она работала бок о бок со Спейси последние пять лет.
Райт нарушила молчание в интервью в телевизионной программе Today Show. Ведущая шоу спросила, не было ли на съемочной площадке какого-то случая, который заставил бы Робин усомниться в порядочности Спейси.

Робин Райт впервые высказалась о Кевине Спейси

«Мы были просто партнерами. Никогда не общались за пределами площадки. Нас связывали лишь уважительные профессиональные отношения. По отношению ко мне он всегда был хорошим, никогда не проявлял неуважения. Это мой личный опыт общения с ним, единственная вещь о которой, как мне кажется, я имею право говорить».

Робин отметила, что вся съемочная группа сериала была шокирована разразившимся скандалом, но никто ни о чем не подозревал. С этого момента актриса больше ни разу не общалась со Спейси.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Он любил распускать руки»: Гай Пирс о работе с Кевином Спейси

Рон Перлман рассказал, как незаметно унизил Харви Вайнштейна
Поиск по меткам
насилиетвтелешоу
персоны
Робин РайтКевин Спейси
фильмы
Карточный домик

фотографии >>
Робин Райт впервые высказалась о Кевине Спейси фотографии
Робин Райт впервые высказалась о Кевине Спейси фотографии
Робин Райт впервые высказалась о Кевине Спейси фотографии
Робин Райт впервые высказалась о Кевине Спейси фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Пётр Алейников
Мария Андреева
Анатолий Грачёв
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Артём Семакин
Натали Старынкевич
Габриель Гарко
Тофер Грэйс
Ален Кюни
Шерил Лэдд
Мишель Родригес
Ана Торрент
Анна Фрил
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью