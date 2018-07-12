«Да. Я старая. И ничего с этим я поделать не могу»: Алла Пугачева дала большое интервью Олегу Меньшикову

Лавры Юрия Дудя много кому не дают покоя, о чем свидетельствует растущее число новых youtube-шоу формата «откровенный разговор без купюр». Вот и художественный руководитель театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков тоже решил стать влогером и запустил свое youtube-шоу «ОМ», на котором уже побывал Данила Козловский.
Второй гостьей Меньшикова стала Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачёва. В процессе беседы, длившейся больше часа, Алла Борисовна успела рассказать о браке с Максимом Галкиным, воспитании маленьких детей, отношении к своему таланту и к критике собственной старости. А также рассказала про свое альтер-эго - композитора Бориса Горбоноса.
О мистификации с Борисом Горбоносом
«Я была замужем за Александром Стефановичем. Это он придумал Бориса Горбоноса. Поскольку я говорила ему, что под своей фамилией песни не выпущу, он сказал «Выпустим под псевдонимом». Я написала несколько песен под этим псевдонимом. Можешь себе представить, поверили. Я рассказывала Зацепину, что это такой талантливый пацан, но он, бедный, не может приехать, понимаете, и студии у него нет, можно записать у вас его песни? И потом чудесный человек Рыжиков на фирме «Мелодия» рыдал, когда я рассказывала про Бориса Горбоноса. И просил хоть фотографию его показать. И вот тогда мы сделали эту фотографию, где я с приклеенными усами. И когда вышла пластинка, он откуда-то узнал правду. Боже, сколько было негодования. Зацепин влетел к Сизову на Мосфильме (а я там сидела) и заорал «Горбонос - это она!». В ответ на что Сизов, который в это время сидел чай пил, чуть не поперхнулся, потому что в это время грохнула гроза. У него выпал этот стакан из рук, и он сказал «Боже, насколько это киношно, Александр Сергеевич, вы мне сейчас напомнили кинофильм «Цирк»: «У нее ребенок - негр!». Никогда не забуду этого. Но Рыжиков, конечно, обиделся на меня. Все обиделись. Ну, подстава. Это к мужу моему - он любил такие вещи».
О нападках по поводу возраста
«Тут что-то пошла тенденция обвинять меня в старости. Как будто люди сами не будут стареть. А я то выросла на «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». И вот эта вот тетенька 70 лет, которая выросла на таких правилах, читает такие вещи: «старуха, такая-рассякая». Думаю, а я тебя добавлю, ну порадуйся, гад. Так мне надоело, что пишут, обвиняют: она же старая! Да. Я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы». Встаешь, думаешь : «Так, надо посидеть, чтоб голова не закружилась, а то встанешь, упадешь еще». Есть свои прелести, короче говоря. Над которыми не надо насмехаться. Это само по себе смешно. И реагировать на это…да плевать я хотела. Мне главное, чтобы стенты мои не выпали, чтобы ножки мои ходили. Главное - желание жить сегодняшним мгновением».
О замужестве
«Я просто сейчас живу такой жизнью, которой я вообще не знала. Я не знала, что такое быть замужем. Потому что один муж был вроде как мой директор, ему выгодно было так всё. Другой тоже как-то… Ну Филя…Филя это Филя. Это…так надо было. А сейчас у меня маленькие дети. Я этого не знала, у меня мама с Кристиной была. Ну, с Никитой, правда, я возилась. И муж: не пьет, не курит, верный, талантливый, с юмором, красивый, домовитый. Ну вот всё, что есть - потрясающе. Ну как же так вот повезло, наконец, это надо было сколько мне перепробовать этого всего. Я спросила у него: «Я могу спокойно стареть с тобой?». Если бы вы видели эти глаза серьезные. Он сказал «Конечно, не бойся ничего». И всё».
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